Haksız itham 1.5 milyon lirasını eritti

Haberin Devamı

Genç yatırımcı Simge Sütşurup, bir Bitcoin şirketinin yanlış işlemi nedeniyle 1.5 milyon TL zarar ederek mağdur oldu. Bitci Teknoloji, Sütşurup’un kendilerine yaptığı yatırımı yanlış işleme alarak, dolandırıldıklarını iddia etmiş ve savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Ancak sonradan işlem hatasının kendilerinden kaynaklandığını fark ederek, suçlamayı geri çekmiş ve özür dilemişti.

Haberin Devamı

Neler olduğunu merak edip Simge Sütşurup’u aradım.Üzgün olduğunu söyleyerek, olayın iç yüzünü anlattı: “Aldığım coin’lerin fiyatının 1/3 oranında düşmesi üzerine, bunun sebeplerini sorgulayan bir ihtarnameyi şirkete gönderdim. Bir gün sonra bu asılsız iddiaları içeren şikâyete maruz kaldım! İddialarının asılsız olduğunun farkına varan şirket, tüm suçlamaları geri çektiğine ilişkin beyanlarını savcılığa bildirdi. Esas zarara uğratılan ben olmama rağmen, asılsız iddiaların basında yer alması beni ve ailemi üzdü.”

Başkan’a balık kızarttı

Dünyaca ünlü Michelin yıldızlı şef Wolfgang Puck, bir süredir Türkiye’nin Ege koylarında tatil yapıyor. Puck, önceki gün Marmaris Selimiye’de Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’la karşılaştı.

Selimiye’nin meşhur balık restoranı Hidayet’in Yeri’nde önce şefle balık alışverişine çıkan Puck, sonra balıkların kızartılmasına eşlik etti. Ardından Ali Koç’a bizzat elleriyle servis yapan Michelin yıldızlı şef, bu unutulmaz günün fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaştı.

Hollywood temalı tatil

Cemiyetin başarılı iş kadınlarından Oya İdil Gençoğlu, kızı İpek’le Amerika’da tatil yapıyor.

Haberin Devamı

Anne-kız geçtiğimiz günlerde Universal Stüdyoları’n-daydı. The Simpsons temalı Krusty Land’i de gezen Oya Hanım ve kızı çok eğlenmiş. Kızını sık sık yurtdışına gezmeye götüren Oya İdil Gençoğlu, bu seçimiyle de yine İpek’in ayaklarını yerden kesmiş.

İki yaka bir mutfak

Hilton Dalaman, “İki Yaka Bir Mutfak” etkinliğinde Türk ve Yunan mutfağından lezzetler sundu.

WMF sponsorluğunda gerçekleştirilen etkinlikte misafirler Hilton Dalaman mutfak ekibinin hazırladığı yemekleri yerken, iki mutfağın geçmişini ve kültürünü Yunanlı şef Zarifis Theologos ve Oğul Türkkan’ın konuk olduğu bir sohbetle ustalarından dinledi. Gecenin özel konuğu ise iki yakada da gönüllerde taht kuran Fedon oldu.

Haberin Devamı