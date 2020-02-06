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Haber Giriş: 06.02.2020 - 07:30,Son Güncelleme:/

Hakkari’den Çin’e mesaj: Panzehir bu dağlarda

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Hakkari’den Çin’e mesaj: Panzehir bu dağlarda

Aydın Aydın, koronavirüse dikkat çekmek için “Korona Var Öpme” adlı bir şarkı yazdı. Şarkısını üç farklı dilde okuyan Aydın, Çin’e de mesaj gönderdi: “Koronavirüsün panzehri, Hakkari dağlarında yetişen şifalı otlarda.”

Çevre ve doğa katliamları, kadına şiddet için şarkılar yapan halk müziği sanatçısı Aydın Aydın, çok sayıda ölüme neden olan koronavirüse de kayıtsız kalmadı. “Korona Var Öpme” adlı bir şarkı yazan ve Türkçe, Kürtçe, İngilizce dillerinde söyleyen Aydın, klibini Hakkari dağlarında çekti.

Şifa bitkilerde

 Bir grup köylü ile üzerini kuru otlarla kamufle edip karda yürüyen Aydın Aydın, Hakkari dağlarında yetişen otların hastaları iyileştireceğini iddia etti: “Bütün panzehir bu dağlarda, buradaki şifalı bitkilerde, buradaki balda.”

Hakkari’den Çin’e mesaj: Panzehir bu dağlarda

Kendilerini kuru otlarla kamufle ederek yer yer 1.5 metreyi bulan karda yürüyen Aydın Aydın ve köylüler, ellerindeki dövizlerle “öpüşmeyin” mesajı verdi.

Hakkari’den Çin’e mesaj: Panzehir bu dağlarda


Aydın Aydın, “Koronavirüsten dolayı lütfen yakın teması kaldıralım. Özellikle çocukları ve kalabalık yerlerde birbirimizi öpmeyelim” dedi.

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