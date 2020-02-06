Hakkari’den Çin’e mesaj: Panzehir bu dağlarda

Çevre ve doğa katliamları, kadına şiddet için şarkılar yapan halk müziği sanatçısı Aydın Aydın, çok sayıda ölüme neden olan koronavirüse de kayıtsız kalmadı. “Korona Var Öpme” adlı bir şarkı yazan ve Türkçe, Kürtçe, İngilizce dillerinde söyleyen Aydın, klibini Hakkari dağlarında çekti.

Şifa bitkilerde

Bir grup köylü ile üzerini kuru otlarla kamufle edip karda yürüyen Aydın Aydın, Hakkari dağlarında yetişen otların hastaları iyileştireceğini iddia etti: “Bütün panzehir bu dağlarda, buradaki şifalı bitkilerde, buradaki balda.”

Kendilerini kuru otlarla kamufle ederek yer yer 1.5 metreyi bulan karda yürüyen Aydın Aydın ve köylüler, ellerindeki dövizlerle “öpüşmeyin” mesajı verdi.





Aydın Aydın, “Koronavirüsten dolayı lütfen yakın teması kaldıralım. Özellikle çocukları ve kalabalık yerlerde birbirimizi öpmeyelim” dedi.