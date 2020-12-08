Hakan Taşıyan'ın son durumu - Hakan Taşıyan'ın hastalığı ne?

Hakan Taşıyan bir kez daha hastaneye kaldırıldığı haberleriyle gündeme geldi. Sağlık sorunları yaşayan Taşıyan'ın hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan ve daha önce organ nakline ihtiyacı olmadığı açıklanan Taşıyan'ın, organ nakline ihtiyacı olduğu tespit edildi.



47 yaşındaki Hakan Taşıyan'ın sağlık durumu hakkında bilgi veren ses sanatçısı Onur Akay ünlü şarkıcının son durumunu şu sözlerle açıkladı:



"Değerli sanatçı arkadaşımız Hakan Taşıyan, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha önce organ nakline ihtiyacı olmadığı açıklanan Taşıyan'ın, organ nakline ihtiyacı olduğu tespit edildi ve kendisi için aranan B rh+ ve 0 rh+ kan bulundu, organ da bulunmak üzere. Kesinleşirse, Taşıyan bugün yarın ameliyata alınacak. Değerli sanatçımıza acil şifalar dilerim."