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Hakan Taşıyan isyan etti: Kullanılmaktan artık bıktım

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#Hakan Taşıyan#Hülya Avşar#Bir Hülya Avşar Sohbeti
Hakan Taşıyan isyan etti: Kullanılmaktan artık bıktım
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2024 17:37

Karaciğer ve böbrek nakli sonrası sağlığına kavuşan Hakan Taşıyan, Hülya Avşar’ın konuğu oldu. Sanatçı sektörden neden uzaklaştığını “Kullanılmaktan artık bıktım” sözleriyle açıkladı.

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Hakan Taşıyan, ‘Bir Hülya Avşar Sohbeti’ programına konuk oldu. Siroz hastalığına yakalandıktan sonra çoklu organ yetmezliği yaşayan arabesk müziğin sevilen ismi, Avşar’ın “Çok alkol içiyor muydunuz” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Çocukken babamla düğünlerde sahne alıyorduk. Babam uykumuz gelmesin diye bize çay bardağında içki doldururdu. O dönemlerde girdi kanımıza. 7-8 yaşlarındaydık.”

‘ACİL NAKİL GEREKLİ’

Hakan Taşıyan hastalığının teşhis sürecini de şu sözlerle anlattı:

“Bir gün taksi bekliyorduk, ayağımda bir sızı hissettim. Gülhane Hastanesi’ne gittik. ‘Siroz. Acil karaciğer ve böbrek nakli gerek’ dediler. 5 ay Gülhane’de kaldım. Ondan sonra Bilkent Şehir Hastanesi’ne geçtik.”

Hakan Taşıyan isyan etti: Kullanılmaktan artık bıktım

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ESKİ GÜNLERİME DÖNEMEDİM

Sanatçı “Neden sektörden uzaklaştınız” sorusuna “Şirketimle yollarımı ayırdım ve altı yıl uzaklaşmak zorunda kaldım. Döndüğümde kasetlerin devri bitmişti. Kafa yapısı olarak da herkesle uyuşabilen biri olmadığım için menajer bulamadım. Biraz da kullanılmaktan bıktım. Kendi işimi kendim yapmak istiyorum ama maliyetler çok yüksek, o yüzden eski günlerime geri dönemedim” diye yanıt verdi.

 

 

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#Hakan Taşıyan#Hülya Avşar#Bir Hülya Avşar Sohbeti

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