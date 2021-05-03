Oyuncu Aygün Aydın son dönemde Hakan Sabancı paylaşımları ile magazin gündeminde yer almaya başladı. Sosyal medya hesabı üzerinden Hakan Sabancı ve hakkında konuşan magazin sunucuları ile ilgili çok sayıda paylaşımda bulunarak dikkat çeken Aydın, Sabancı’ya ait olduğu iddia edilen mesajları kendi hesabı üzerinden yayınlamasıyla konuşulmaya başlandı. Peki Hakan Sabancı'nın eski sevgilisi Aygün Aydın kimdir, mesleği ne?

AYGÜN AYDIN KİMDİR, MESLEĞİ NE?

Aygün Aydın 1995 İstanbul doğumludur. Beykent Üniversitesi Tv Haberciliği ve Programcılığı bölümünde okudu. Ravi İncigöz ve Mustafa Ceceli’nin “Şeker” klibinde oynamıştır. Bu Tarz Benim adlı moda programı ile tanındı. Son olarak Bay Yanlış dizisinde Şebnem karakteriyle sektörde yerini almıştır.

Aygün Hanım Instagram hesabını kullanan Aygün Aydın’ın yaptığı açıklamalardan ve Hakan Sabancı paylaşımlarından sonra sosyal medyadaki takipçi sayısı artmaya başladı. 266 bin takipçi sayısına ulaşan Aygün aydın, hakkında konuşan magazin yorumcularına ve kendini eleştiren takipçilerine de sert açıklamalarda bulundu.

INSTAGRAM'DAN AÇIKLADI

Aygün'ün Instagram hesabından yaptığı açıklamaların bir bölümü ise şöyle; "Sizin benimle derdiniz ne? 3 gündür olayları çarpıtmaya, beni linçlemeye doymadınız. İyi ki Hakan'la konuştum. Ne kadar çok kişinin yarasına dokunmuşum. Beni Merve Boluğur gibi deli göstermeye çalıştılar. Hakan'la ilk görüşmeye başladığımdan herkesten çok saklamaya çalıştım bu durumu. Aramızda başka bir muhabbet vardı. Hakan hakkında konuşmadığım için şizofren olduğumu söylediler, sustum."

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