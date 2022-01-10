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Hakan Peker ile stilist Bensu Gürses aşk mı yaşıyor?

#Hakan Peker#Bensu Gürses#Arzu Öztoprak
Hakan Peker ile stilist Bensu Gürses aşk mı yaşıyor
Behlül AYDIN

Hakan Peker, stilist Bensu Gürses ile birlikte görüntülendi. Şarkıcı “Hanımefendi sevgiliniz mi?” sorusuna “Sevgilim yok ama umut ediyorum aşk beni bulacak” dedi.

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90’ların sevilen şarkıcılarından Hakan Peker, önceki gün Arnavutköy’de stilist Bensu Gürses ile objektife yansıdı. Baş başa kahve içen ikili, görüntülendiklerini fark edince gülümsedi. Daha önce “Instagram’dan sevgili buldum ve görücü usülü evlenebilirim” açıklamasıyla gündem olan Hakan Peker, mekân çıkışında soruları yanıtladı.

Bir mekânda kahve içen Hakan Peker ile Bensu Gürses’in keyifli halleri dikkat çekti. İkili sohbet esnasında sık sık kahkaha attı.

Hakan Peker ile stilist Bensu Gürses aşk mı yaşıyor?

Bir mekânda kahve içen Hakan Peker ile Bensu Gürses’in keyifli halleri dikkat çekti. İkili sohbet esnasında sık sık kahkaha attı.

HERKES GİBİ BENİM DE ARKADAŞIM VAR

Muhabirlerin sorduğu “Hanımefendi sevgiliniz mi?” sorusuna şarkıcı önce sessiz kaldı, sonra “Herkesin arkadaşı gibi benim de arkadaşım var” yanıtını verdi.

Konuşmasına devam eden Peker, “Daha önceki açıklamalarım pandemi döneminde espri amaçlıydı. Bensu uzun zamandır arkadaşım. Bir sevgilim yok. Ama umut ediyorum aşk beni bulacak” dedi. 60 yaşındaki şarkıcı, 2012 yılında evlendiği Arzu Öztoprak’la 2018 yılında sessiz sedasız bir şekilde boşanmıştı.

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Hakan Peker ile stilist Bensu Gürses aşk mı yaşıyor

Bensu Gürses ile Hakan Peker mekândan birlikte ayrıldı. Muhabirlerin sorularına Gürses sessiz kaldı, Peker yanıt verdi.

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