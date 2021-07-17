MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriHakan Meriçliler'in aracı bozuldu, yolda kaldı
GeriMagazin Hakan Meriçliler'in aracı bozuldu, yolda kaldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Magazin
Umut ÜNVER
Haber Giriş: 17.07.2021 - 07:53 | Son Güncelleme:

Hakan Meriçliler'in aracı bozuldu, yolda kaldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hakan Meriçliler'in aracı bozuldu, yolda kaldı

Hakan Meriçliler, klasik arazi aracıyla yolda kaldı. Gümüşlük-Yalıkavak arasında aracının aküsü biten oyuncu, uzun süre çekici bekledi.

AKÜ BİTİNCE DURDU

 Bodrum’da tatil yapan Hakan Meriçliler, önceki gün Willy cipiyle yollardaydı. Ancak Gümüşlük ile Yalıkavak arasında klasik arazi aracının aküsü bitti. Yolda kalan araç, ünlü oyuncuya zorlu anlar yaşattı.

Hakan Meriçlilerin aracı bozuldu, yolda kaldı


UZUN SÜRE BEKLEDİ

Yolun ortasında duran aracı hareket ettiremeyen Hakan Meriçliler, çaresizce çekici aradı. Ancak yoğunluk nedeniyle uzun süre beklemesi gerekti. Oyuncu, sonunda çekicinin gelmesiyle rahat bir nefes aldı.

Hakan Meriçlilerin aracı bozuldu, yolda kaldı

Çekici üstünde tamirhaneye

Yolun ortasında kalan cipinin çekiciye yüklenmesine yardımcı olan Hakan Meriçliler, daha sonra aracının içine oturup tamirhanenin yolunu tuttu.

Hakan Meriçlilerin aracı bozuldu, yolda kaldı

En lezzetli yemek tarifleri burada

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi