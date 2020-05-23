'Hakan Gence'yle evden' Bayram Özel'in konuğu Kerem Bürsin... 

"Sporu güzel görünmek ya da kaslı olayım diye yapmıyorum. İlk dizimde "Artık yeter! Neden?" demiştim.Karakterim konuşma esnasında bile tişörtünü çıkarıyordu. Hiç birimiz soyunmak, vücudumuz göstermek istemiyoruz. Öyle bir derdimiz yok!" Bu sözler Kerem Bürsin'e ait... 'Hakan Gence'yle evden'e konuk olan Bürsin cevapladı: Hayattan kadınlar adına ne öğrendi? Ezberlediği en garip şey ne? Neye başladığında asla duramıyor? Bugüne kadar başardığı en zor şey ne? Sevgilinin odasında bir obje olsan ne olurdu? Yeni projeleri neler? Aşk hayatında neler oluyor?
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