Hakan Baş’la evliliğinde sorunlar yaşayan Bensu Soral ile Danilo Zanna’yla boşanma kararı alan Tuğçe Demirbilek ne demek istedi?

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Bazı konular benim nazarımda tartışmaya kapalıdır. Onlardan biri, kadınların duygusal zekası.

İlişkileriyle magazin gündemini meşgul eden iki çift var son günlerde. Biri Bensu Soral ve eşi Hakan Baş, diğeri de Şef Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek...

İki çift de ayrılığın eşiğinde.

Yakındır bir imzayla yollarını ayırmaları.

Ama günümüzde o ayrılık imzasını atana kadar sosyal medyadan çok yol kat ediyor çiftler. Paylaşımlar yapılıyor, göndermeli fotoğraflar atılıyor, emoji’lerle ‘sen anladın’ falan denmek isteniyor...

Bakın mesela Bensu Soral yaptı benzer bir hareket.

Bir fotoğraf paylaşarak altına şu yazıyı yazdı:



“Sanat olmasaydı, gerçeğin çiğliği dünyayı dayanılmaz hale getirirdi.”Hadi açalım bize göre kapalı ama eşi Hakan Baş’a göre hayli açık olan cümleyi:-Eğer ilgi duyduğum, kafa dağıtacağım sanatsal aktiviteler olmasaydı...- Eğer ben bu sanat dünyasının tam da göbeğinde olmasaydım...- Eğer seni umursamamamı sağlayacak uğraşlarım olmasaydı...- Bu basit hareketlerinle baş edemezdim demek istiyor Soral.Yani kafasında evliliği çoktan bitirmiş.Artık ne yaşattıysa Hakan Baş, tahammül edilemez bir noktaya gelmiş ilişkileri.Danilo Zanna’nın eşi Tuğçe Demirbilek de benzer bir mesaj paylaştı.O da “Hiçbir şeye şaşırma, hakikatin de insanların da iki yüzü vardır” dedi.Hadi bu cümleyi de açalım:- Danilo gördüğünüz gibi biri değil...- Kapalı kapılar ardında neler yaşanıyor bilemezsiniz...- O sempatik tavırları sadece size...- Ben bunca yıl tanıyamamışım eşimi demek istiyor.Bensu’nun ‘gerçeğin çiğliği’, Tuğçe’nin ‘ikiyüzlülük’ iması aslında çok şey anlatıyor.Ama anlayana...