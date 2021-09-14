Hakan Baş sessizliğini bozdu: Toparlamak için karşılıklı çaba sarf ediyoruz!

Kısa süre öncesine kadar mutlulukları ile herkesi imrendiren Bensu Soral (30) ile kendisinden sekiz yaş büyük olan Hakan Baş arasında çocuk krizi patlak verdiği iddia edilmişti.

Hakan Baş'ın sosyal medya fenomeni Mina Ceran ile eğlenirken görülmesi üzerine magazin programı 'Söylemezsem Olmaz'da, ünlü çiftin ayrılacakları yönünde haberler çıkmıştı.

'ÇABA SARF EDİYORUZ'

Ünlü çift ortak bir açıklama paylaşarak çıkan haberleri yayınlamışlardı. İki ismin de sosyal medyada yayınladıkları açıklamada, "Şu dönemde evliliğimizle ilgili hassas bir süreç içerisindeyiz. Biraz zamana ve sizlerin de hassasiyetine ihtiyacımız var" ifadeleri yer almıştı. Bu açıklamanın üstüne Baş, 'Söylemezsem Olmaz'a konuştu.

İş insanı, "Bensu ile uyuşamadığımızı düşündüğümüz bazı konulardan dolayı yaklaşık 1 aydır çalkantılı bir dönem geçirdiğimiz doğru..."

"Bir yandan da toparlamak için karşılıklı çaba sarf ediyoruz. Dışarıdan gelen doğru/yanlış yorumlar süreci daha da zora sokuyor. Senden ve sizden de hassasiyet rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.

MİNA'DAN SON NOKTA

Öte yandan adının karıştığı iddiaları yalanlayan Mina Ceran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Son günlerde gündemi meşgul eden tamamen asılsız haberlerin karşısında sessizliğimi koruma sebebim; ilgili haberlerde bahsi geçen diğer şahıslara ve kendime olan saygımdandır" dedi.

Ceran, sözlerine; "Bu konuyla ilgili gerekli açıklamayı diğer şahıslar zaten yaptılar... Ancak özellikle dün ve bugün çıkan bazı haberler konuyu çok farklı boyutlara taşımış olup, şahsım tarafından müdahaleyi gerektirecek konuma getirmiştir. Ayakları üzerinde duran genç bir kadın olarak, kendi emeğimle yerleştirdiğim ve kardeşimle beraber yaşadığım evim için yapılan yakıştırmaları üzülerek takip ettim. Genç bir kadının kendi parasını kazanıp, kendi evine kimseden destek görmeden yerleşmesini kabul etmek bu kadar mı zor?" şeklinde devam etti.

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