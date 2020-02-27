Haber Giriş: 27.02.2020 - 07:28,
Hakan Aysev sahnede dizini kırdı
Hakan Aysev, konuk oluğu “İpek Yolu” programının çekimleri sırasında dizini kırdı. Ünlü tenor, ağrısına rağmen 2 saat süren çekimi tamamladı.
Çekimler biter bitmez soluğu hastanede alan Hakan Aysev’e yapılan tetkiklerde sol dizinin kırıldığı tespit edildi. Doktorları ameliyat olması gerektiğini söyledi, ancak ünlü tenor yoğun konser programı nedeniyle operasyonu kabul etmedi. Özel bir protez hazırlatan Aysev, 3 ay boyunca konserlere bu protezle çıkacak.
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