Hakan Altun'dan yeni fotoğraf geldi! Sağlık durumu nasıl?
Hakan Altun, Kanal D’de yayınlanan “Şarkılar Bizi Söyler” programının çekimleri öncesi fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Tedbir amaçlı bir süredir yoğun bakımda yatan sanatçı bugün taburcu oldu.
“Şarkılar Bizi Söyler” programının çekimleri öncesi fenalaşan Hakan Altun apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan kontrollerin ardından damar tıkanıklığı rahatsızlığı olduğu öğrenilen Altun'dan güzel haber geldi. Son kontrollerin ardından ünlü sanatçı bugün taburcu oldu. Altun'un doktoru sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğrafa 'Ve biraz tatsız başlayan bu hikaye mutlu sonlar biter' mesajını düştü.
2 AY DİNLENECEK
Geçirdiği rahatsızlık sonrası Hakan Altun, Bodrum’a gidip 2 ay dinlenecek. Bu sürede çalışmayacak.
2007 YILINDA AMELİYAT OLMUŞTU
Hakan Altun, 2007 yılında ameliyat olmuş beyninin sağ tarafında bulunan mandalina büyüklüğündeki iyi huylu olduğu tahmin edilen tümör alınmıştı. Ameliyatını yapan doktor “Beyin zarında gelişen bir tümör. Genelde bu tip tümörler iyi huylu çıkıyor” çıklamasında bulunmuştu.