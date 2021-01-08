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Haber Giriş: 08.01.2021 - 12:30 | Son Güncelleme:

Hakan Altun, temizlik işçisi Şahin Özlem’in yeteneğini keşfetti

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Hakan Altun, temizlik işçisi Şahin Özlem’in yeteneğini keşfetti
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Ortağı Aydın Kara ile birlikte Özlem’e destek olan şarkıcı, kendi yapım şirketinden Özlem’e single hazırladı.

Hakan Altun, müzik direktörü ve aranjörü Aydın Kara ile kurdukları Hak Yapım’dan çıkacak yeni bir projeye imza attı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde temizlik işçiliği yapan Şahin Özlem, sosyal medyasında paylaştığı şarkılarıyla prodüktör Aydın Kara’ya ulaşmayı başardı. Müzik eğitimi olmamasına rağmen yeteneğiyle dikkat çeken Şahin Özlem, Hakan Altun’un desteğiyle Hak Yapım ailesine girdi.
Şahin Özlem, şarkıcı Oğuzhan Koç’un ”Bulutlara Esir olduk” şarkısını seslendirdi.

 

 

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