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Haber Giriş: 11.09.2020 - 10:35 | Son Güncelleme:

Hakan Altun müziği bıraktı mı? Hakan Altun'dan iddialara yanıt

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Hakan Altun müziği bıraktı mı? Hakan Altun'dan iddialara yanıt
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Demet Akalın ile Alişan ‘Sabah Sabah’a konuk bulmakta zorlandıklarını dile getirmiş, ‘müziği bıraktım deyip 1 hafta sonra şarkı çıkaran var’ demişti. O kişinin Hakan Altun olduğu ortaya çıkmıştı. Peki, Hakan Altun müziği bıraktı mı? İşte Hakan Altun’un iddialara verdiği yanıt.

Salgın sebebiyle programlarına konuk bulamadıklarını savunan Alişan ve Demet Akalın, “İnsanları programa çağırıyoruz ama katılmamak için bize yalan söylüyorlar, ‘müziği bıraktım’ diyorlar." dedi. Çıkan iddialar üzerine açıklama yapan sanatçı Hakan Altun ise müziği bırakacağı iddialarını yalanladı.

Hakan Altun sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Sevgili Demet ve Alişan beni davet etti ama pandemi sebebiyle 2020’de şarkı söylemeyeceğimi iletmiştim kendilerine. Hem moralim bozuk hem riskli gruptayım ben. Bir yanlış anlaşılma... Ölürüm de müziği bırakamam.”

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