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Haber Giriş: 30.12.2020 - 13:32 | Son Güncelleme:

Hakan Altun ile sevgilisi Gonca Vuslateri evleniyor mu?

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Hakan Altun ile sevgilisi Gonca Vuslateri evleniyor mu?
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Şarkıcı Hakan Altun ile aşk yaşayan oyuncu Gonca Vuslateri, haklarında çıkan "evlilik" iddialarına yanıt verdi. Vuslateri, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kimsenin evlendiği yok. Sakin olun arkadaşlar." dedi

Ünlü şarkıcı Hakan Altun, yalnızlığını oyuncu Gonca Vuslateri ile sonlandırdı. Geçtiğimiz ay Altun ile aşk yaşadığını itiraf eden Vuslateri, "Çok mutluyuz" açıklamasını yaptı.

Çiftin evlilik hazırlığı yaptığı iddia edildi. Vuslateri, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla iddialara yanıt verdi.

Hakan Altun ile sevgilisi Gonca Vuslateri evleniyor mu

"Kimsenin evlendiği yok" diyen oyuncu, "Sakin olun arkadaşlar. Virüslere dikkat edin, maskenizi takın" ifadelerini kullandı.
Hakan Altun ile sevgilisi Gonca Vuslateri evleniyor mu


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