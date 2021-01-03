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Haber Giriş: 03.01.2021 - 12:56 | Son Güncelleme:

Hakan Altun ile Gonca Vuslateri ayrıldı mı?

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Hakan Altun ile Gonca Vuslateri ayrıldı mı?
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Gonca Vuslateri ve Hakan Altun birlikteliği hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Çiftin, ayrılık kararı aldığı konuşuluyor

Ünlü şarkıcı Hakan Altun, yalnızlığını oyuncu Gonca Vuslateri ile sonlandırmıştı. Yaklaşık 3 aydır birlikte olan çiftten ayrılık haberi geldi.

 Magazin D'nin iddiasına  göre çift yeni yılı görmeden yollarını ayırdı.

İkili sosyal medyadan birbirini takip etmeyi sürdürürken, Altun, Vuslateri ile birlikte olduğu fotoğrafları da silmedi.

Çift aşklarını bu fotoğrafla ilan etmişti

Hakan Altun ile Gonca Vuslateri ayrıldı mı


Bu ayrılık iddialarının ardından sosyal medyada Hakan Altun'un bu fotoğrafı yine gündem oldu.
Hakan Altun ile Gonca Vuslateri ayrıldı mı


 

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