Hakan Altun ile aşk yaşadığı iddia edilen Ajda Pekkan konuştu: Ben bile ikna oldum aşk yaşadığımıza!

DÜET PROJELERİ VAR



Ajda Pekkan ve Hakan Altun’un aşk yaşadığı dedikodusu magazin dünyasına bomba gibi düştü. İddia “Söylemezsem Olmaz” programında ortaya atıldı. Konuyla ilgili ilk açıklama, Hakan Altun’un menajeri Süleyman Çakmakçı’dan geldi: “Hakan Bey ve Ajda Hanım, yeni bir düet projesinde bir araya gelecek. İkisi de Bodrum’da yaşadığından proje için sık sık buluşuyorlar. Önümüzdeki yıl da halk konserleri verecekler.”

ÇIKTIK EĞLENDİK



Ajda Pekkan ise haberleri tiye aldı: “Sabah ben de ilişki yaşıyorum diye kalktım. Bir önceki ilişkim bitti mi, bitmedi mi çok ikilemde kalmışlardı, hep o haber oluyordu. Yeni bir haber çıktı diye sevindim. Ayrıldıktan sonra iki lokma biriyle görüştüğünüz zaman yakıştırmalar oluyor. Hakan çok değerli bir insan. Çok iyi dostuz, hafta sonu da çıktık, eğlendik. Yine çıkar eğleniriz. Bir şey olsa deklare ederiz. Ama yok. Programda da o kadar emin konuşmuşlar ki, ben bile ikna oldum aşk yaşadığımıza!”

Beni taşıyacak erkek maalesef yok

Ajda Pekkan’ın geçen ay 2012’den beri aşk yaşadığı Bülent Çavuşoğlu ile ayrıldığı haberi çıkmıştı. İddiaya göre işadamı, Süperstar’ın yanında çalışan sarışın bir güzelle aşk yaşamıştı. İhanet şokundan sonra Bodrum’da kafa dağıtan Pekkan, katıldığı bir programda, “Şu an hayatınızda biri var mı” sorusuna “Beni taşıyacak erkek maalesef karşıma çıkmıyor” yanıtını vermişti.

Canım Ajdacığım

Hakan Altun 1 hafta önce Ajda Pekkan’la aynı sahneyi paylaşmış, geceden bir fotoğrafı da Instagram sayfasında şu notla yayınlamıştı: “Süperstarımız canım Ajdacığımla birlikte şarkı söylemek bir rüya gibiydi. Çok güzel bir geceydi, sonsuz teşekkürler.”

TEK İLİŞKİMİZ MÜZİK VE DOSTLUK

Hakan Altun, yaptığı basın açıklamasıyla aşk iddialarını yalanladı: “Bugün bir magazin programında sayın Ajda Pekkan ve şahsımla ilgili yapılan haber tamamen asılsızdır. Ajda Hanım’la müzik ve dostluk dışında herhangi bir ilişkimiz yoktur. Kendisine olan saygım ve hayranlığım dışında dedikoduya mahal bırakacak herhangi bir davranışım da olmamıştır. Yeni projemle ilgili gündeme gelmem gerekirken, böylesine aslı astarı olmayan bir dedikoduyla gündeme gelmek, beni ziyadesiyle üzmüştür. Ajda Pekkan gibi herkesin hayran olduğu bir sanatçıyla müzik camiasındaki dostluğumuz ve yapmayı planladığımız düet projemiz, bu asılsız haber nedeniyle zarar görmeyecektir. Her yazılana ve söylenene inanmamanız dileğiyle tüm kamuoyuna saygılarımı sunarım.”