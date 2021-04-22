Hakan Altun 5 gün yoğun bakımda kalacak! Sağlık durumu nasıl?

Kendini iyi hissetmediğini söyleyerek, sırt ağrısı şikâyetiyle gittiği hastanede Altun’un tetkikleri yapıldı. Konuşma bozukluğu yaşayan ve bilinci açık olan Altun’un beyin kanaması riski nedeniyle 5 gün yoğun bakımda tutulacağı öğrenildi.

2007’de beyin tümörü ameliyatı olan Altun’un tedavisi, doktoru Prof. Dr. Ali Çetin Sarıoğlu kontrolünde sürüyor. Sanatçının rahatsızlığının nedeni tetkiklerin sonucunda ortaya çıkacak.

İYİYİM ANNE

Altun, hastanedeki kontrollerinin ardından annesi Meral Altun ile görüntülü konuşarak durumunun iyi olduğunu söyledi.

Altun’u hastanede, programdaki partnerleri Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici ile yapımcı Polat Yağcı yalnız bırakmadı.

2007 YILINDA AMELİYAT OLMUŞTU

Sanatçı Hakan Altun, özel hastanede 2.5 saat süren operasyonla 2007 yılında ameliyat olmuştu. Altun’un beyninin sağ tarafında bulunan mandalina büyüklüğündeki iyi huylu olduğu tahmin edilen tümörün alındığı açıklanmıştı. Ameliyatını yapan doktor " Beyin zarında gelişen bir tümör 8-9 yıllık olduğunu tahmin ediyorum. Genelde bu tip tümörler iyi huylu çıkıyor çok başarılı bir ameliyat geçirdik. Gerçi tümor patolojiden sonra net bir cevaba ulaşırız ama mandalina büyüklüğündeki urun iyi huylu olduğuna inanıyorum" açıklamasında bulunmuştu.

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