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FOTOĞRAFLAR: BACKGRID UK, BACKGRID UK, INSTAGRAM
Haber Giriş: 30.06.2021 - 14:30 | Son Güncelleme:

Ege'nin serin sularında

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Gösteri dünyasının ünlüleri, yaz mevsiminin iyice bastırmasıyla birer birer tatile çıktı. Kimi Hollywood'dan uzaklaşıp Ege ve Akdeniz'e indi kimi de kendi evlerine yakın yerlerde tatil yapmayı tercih etti.

 

Egenin serin sularında

HANGİ ÜNLÜ NEREDE TATİL YAPIYOR
Elbette bu ünlüler tatil keyiflerini de sık sık sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Kimini de paparazziler adım adım takip edip tatillerinin her anını görüntülüyor. Bakalım hangi ünlü, kiminle nerede tatil yapıyor.

Egenin serin sularında
EL ELE
Ünlü şartıcı Justin Bieber ile model eşi Hailey Baldwin Bieber, tatil için Yunanistan'ı seçti. Genç çift, Ege denizinin mavi sularında serinledi uzun süre.

Egenin serin sularında
MAVİ SULARDA
Bieber ve Baldwin, Yunanistan tatilinde geceliği bin sterlin olan lüks bir otelde kaldı. Çift, sık sık da sosyal medya hesaplarından tatilde çekilen pozlarını paylaştı.

Egenin serin sularında

ÖNCE PORTEKİZ'E GİTTİLER
Nicole Scherginger ile sevgilisi Thom Evans, tatil için önce Portekiz'e ardından da İtalya'ya geçti. Önce Portekiz'de denizin ve güneşin keyfini çıkaran çift, orada çekilen fotoğraflarını da bol bol sosyal medyada paylaştı.

Egenin serin sularında

YENİ YAŞ KUTLAMASI
Scherzinger ve Evans daha sonra da İtalya'ya geçti. Orada da Nicole Scherzinger'ın yeni yaşını kutladılar. Scherzinger, bu kutlamalar sırasında çekilen fotoğraflarını da sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Egenin serin sularında

LÜKS YATTA TATİL
Tenis yıldızı Rafael Nadal, tatilde lüks yatıyla mavi sulara açıldı. Nadal, tatil için İspanya'nın Formentera bölgesini seçti. Burası ünlülerin sık sık tercih ettiği bir bölge.
Egenin serin sularında
YILLARA MEYDAN OKUYOR
Bir döneme damgasını vuran ünlü oyuncu Rob Lowe, evinden fazla uzaklaşmadı. Lowe, Banta Barbara'da plajda objektiflere takıldı. Aktörün geçen yıllara rağmen formunu hala koruyor olması da gözlerden kaçmadı.
Egenin serin sularında

PAPARAZZİLER PEŞİNDE
Bu sene İtalya'yı seçen ünlülerden biri de Bella Thorne. Genç şarkıcı, Komo Gölü'nde nişanlısı ve bir grup arkadaşıyla birlikte tatil yaptı. Şarkıcının tatili de paparazziler tarafından görüntülendi.

Egenin serin sularında

KAFA DİNLEME TATİLİ
Bütün servetinin kontrolünü elinde tutan babasıyla mahkemelik olan Britney Spears, sevgilisi Sam Asghari ile birlikte çıktığı tatilde o gerilimli günlerin ardından rahatlamaya çalıştı. Spears, Hawai'de Maui'yi seçti. İki sevgili bol bol güneşlenip denize girdi.

Egenin serin sularında

ONLAR MEKSİKA'YA GİTTİ
Alessandra Ambrosio ile sevgilisi tatil için Meksika'da Montage Los Cabos'u seçti. Kaldıkları villanın havuzunda çekilen pozlarını da sosyal medya sayfasından paylaştı Alessandra Ambrosio.

Egenin serin sularında

EVİNİN HAVUZUNDA KAÇAMAK
Sharon Stone, şimdilik herhangi bir yere gitmedi. Evinin havuzuna girmeden önce çektirdiği sarı bikilini bir fotoğrafını sosyal medya sayfasından paylaşarak herkese mutlu bir yaz diledi.

Egenin serin sularında

ROMA TATİLİ
Bir dönemin ünlü modellerinden Paulina Porizkova, tatil için İtalya'ya gitti. O da sık sık tatil fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Egenin serin sularında
YENİ YAŞINA GİRDİ
Tamara Ecclestone, 37 yaşına ailesiyle birlikte Bahamalar'da girdi. Ecclestone, o tatilde çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından kocası Jay Ruthland'a teşekkür ederek paylaştı.

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