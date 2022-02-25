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Haftalar sonra görüntülendi... Ece Erken'in bitkin hali dikkat çekti!

#Ece Erken#Şafak Mahmutyazıcıoğlu#Beren Saat
Haftalar sonra görüntülendi... Ece Erkenin bitkin hali dikkat çekti

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

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Arkadaşıyla buluştu

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ölümüyle sarsılan Ece Erken, önceki gün İstinye Park’taydı. Bir arkadaşıyla buluşup sohbet eden Erken, çıkışta görüntülendi. Makyajsız ve bitkin haliyle dikkat çeken ünlü sunucu, soruları yanıtlamadı.

Haftalar sonra görüntülendi... Ece Erkenin bitkin hali dikkat çekti

Yüzüğü ara ara takıyor

Alişan, önceki gün yeğenleriyle Etiler Akmerkez’de alışveriş yaparken görüntülendi. Alişan, eşi Buse Varol’un alyansını tekrardan takması hakkında “Yüzüğü ara ara takıyor. Zaten onunla alakalı hiçbir şey yok” açıklamasını yaptı. Şarkıcı, özel hayatıyla ilgili sorulara cevap vermedi fakat eşinin imaj değişikliği hakkında şunları söyledi: “Uzun, kısa veya değişik renklere saçlarını boyatıyor. Ne diyebilirim ki...” (Behlül AYDIN)

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Haftalar sonra görüntülendi... Ece Erkenin bitkin hali dikkat çekti

Beren’in yeni imajı

Beren Saat imaj değiştirdi. Son olarak dijital platformda yayınlanan “Atiye” dizisiyle hayranlarının karşısına çıkan oyuncu, bir süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu. Saçlarında değişikliğe gitmeye karar veren Saat’in yeni hali ortaya çıktı. Oyuncunun yeni imajını çok beğenen hayranları “Resmen gençleşmişsin” şeklinde yorumlar yaptı.

Haftalar sonra görüntülendi... Ece Erkenin bitkin hali dikkat çekti

Mutfağa vurdum kendimi!

Oyuncu Erhan Yazıcıoğlu önceki gün mutfağa girdi ve yemek yaptı. Yazıcıoğlu, pazı sardığı anların video ve fotoğraflarını sosyal medya hesabından şu notla paylaştı: “Mutfağa vurdum kendimi. Kırmızı soğanlı fava dinlenirken, pazı dolmayı sarıp sarmalayacaksın.”

Haftalar sonra görüntülendi... Ece Erkenin bitkin hali dikkat çekti

Türkler çok sıcakkanlı

Galatasaray’ın yeni teknik direktörü Domènec Torrent, geçtiğimiz gün Aqua Florya AVM’de bulunan Meos Balık’ta görüntülendi. Eşi ve kızıyla yemeğe çıkan teknik adam, çıkışta objektiflere ailesiyle poz verdi. “Türkler çok sıcakkanlı. Herkes bana saygı gösteriyor. Eşim ve kızım da burada olmaktan dolayı çok mutlu” diyen Torrent, daha sonra ailesiyle alışveriş turuna çıkıp mağazaları dolaştı.

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Haftalar sonra görüntülendi... Ece Erkenin bitkin hali dikkat çekti

Yeni araçla dönercide

Ünlü DJ Faruk Sabancı önceki akşam Etiler’deki Dönerci Serkan’dan çıkarken görüntülendi. Sabancı’nın yanında yakın arkadaşı rap’çi Norm Ender de vardı. DJ’in özel plakalı sarı Lamborghini marka yeni arabası dikkat çekti. Sabancı’nın yeni arabasının fiyatının yaklaşık 13 milyon TL olduğu öğrenildi. (Sayit DURMAZ)

Haftalar sonra görüntülendi... Ece Erkenin bitkin hali dikkat çekti

Havada akrobasi yapacak

Pilot Yağmur Sarıoğlu, hava akrobasisi eğitimi için Kaliforniya’ya gitti. 40 saatlik eğitim alan Sarıoğlu, sertifikasıyla birlikte poz verdi.

Eski futbolcu Sabri Sarıoğlu’nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu, Kaliforniya’da hava akrobasisi eğitimi aldı. Hız tutkunu yönüyle de bilinen Sarıoğlu, eğitim sertifikasıyla verdiği pozu da Instagram’da paylaştı. Yağmur Sarıoğlu, eğitim alanında çektirdiği karelerin altına, “Son hazırlıklar, kontrol uçuşu ve 40 saatlik eğitimin sonu” notunu düştü.

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Haftalar sonra görüntülendi... Ece Erkenin bitkin hali dikkat çekti

3 yıl sonra

Bengü, 3 yıl aradan sonra hazırladığı yeni single’ını dinleyicileriyle buluşturdu.

“Kimse Bilmesin” adlı çalışma, DMC etiketiyle dijital platformlarda yerini aldı. Söz ve müziğine Bilal Sonses’in imza attığı şarkının düzenlemesini Mustafa Ceceli yaptı. Klip ise Ecem Gündoğdu yönetmenliğinde Phoenix Stüdyoları’nda çekildi.

Haftalar sonra görüntülendi... Ece Erkenin bitkin hali dikkat çekti

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#Ece Erken#Şafak Mahmutyazıcıoğlu#Beren Saat

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