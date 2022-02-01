Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler'den şaşırtan karar!

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Bir süredir şirket borçları sebebiyle sıkıntılı günler yaşadığı iddia edilen iş insanı Mehmet Dinçerler, sosyal medya hesabını kapattı.

40 BİN DOLARLIK YÜZÜK ÇOK KONUŞULDU

Geçtiğimiz günlerde Hadise'ye yaptığı evlilik teklifiyle çok konuşulan Mehmet Dinçerler'in iş hayatında sıkıntılı günler yaşadığı iddia edildi.

Hadise ve uzun zamandır birlikte olduğu sevgilisi Mehmet Dinçerler evlilik kararı aldı.

Romantik bir teklifte bulunan Dinçerler sevgilisine 40 bin dolar değerinde bir tektaş hediye etti.

Hadise, evlilik teklifini "Bölümümüz şimdi başlıyor" videosuyla duyurdu. Hadise’nin yüzüğü çok konuşuldu.

"YÜZÜK ALACAĞINA BORCUNU ÖDESİN"

İş dünyasında sıkıntılı günler geçiren Dinçerler Ailesi’ne ait üç şirkete ocak ayında konkordato kararı verilmişti. Mehmet Dinçerler’in müstakbel eşine aldığı yüzük aileyi karıştırdı.

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Şirketin kurucu ortağı amca Mehmet Dinçerler'in avukatı, "40 bin dolarlık yüzük alacağına borcunu ödesin. Alacaklılar zarara uğratılıyor" sözleriyle tepki göstermişti.

INSTAGRAM HESABINI KAPATTI

Üç şirketin yönetim ve denetim yetkisi, mahkemenin atadığı kayyuma verildi. Mehmet Dinçerler'in son dönemde hakkında çıkan borç iddialarından sonra Instagram hesabını kapattığı öne sürüldü.