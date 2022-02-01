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Mehmet Dinçerler’den açıklama: Evlat olarak üstüme düşeni yaptımMehmet Dinçerler’den açıklama: Evlat olarak üstüme düşeni yaptım!#Mehmet Dinçerler
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Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler'den açıklama

#Mehmet Dinçerler#Hadise#Instagram
Hadisenin sevgilisi Mehmet Dinçerlerden açıklama

Bir süredir şirket borçları sebebiyle sıkıntılı günler yaşadığı iddia edilen iş insanı Mehmet Dinçerler'den açıklama geldi: Kimseye borcum yok!

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Hadise, geçen hafta evlenme teklifi aldığı sevgilisi Mehmet Dinçerler’i sosyal medyada takipten çıktı. Bu gelişme “ilişkide sıkıntı mı var?” yorumlarına neden oldu. Kısa süre sonra Mehmet Dinçerler’in Instagram hesabını kapattığı ortaya çıktı. İş hayatında zor günler geçirdiği konuşulan Mehmet Dinçerler'den son dakika açıklaması geldi. Kimseye borcu olmadığını söyleyen Dinçerler şu mesajı paylaştı:

'ÜSTÜME DÜŞENİ YAPTIM'

"Çocukluğumdan beri ticaretin içerisinde yer almış ve sonsuz deneyimler edinmiş bir ailede yetişmiş bir genç olarak iş hayatına dair öğrendiğim en temel değer, iş ahlakından asla ödün vermemektir. Ne yazık ki babam Burhan Dinçerler ve abisi Mehmet Dinçerler'in ortak oldukları Hacı Sayid Gıda San. Tic. A.Ş. ekonomik olarak sıkıntılı bir süreçten geçmektedir. Bu zorlu süreçte bir kısım banka borçlarına ailesine ve soyadına karşı kendisini sorumlu hisseden her evlat gibi hiçbir ticari yükümlülüğüm olmamasına rağmen maalesef kefil olmuştum. Bu sebeple borçların yapılandırılması için Hacı Sayid'in konkordato talebinde bulunması ile birlikte bir kısım kefaletlerimiz sebebiyle, yatırımcılarımızı ve çalışanlarımızı koruma altına almak amacıyla, şirketimiz de 2019 senesinde konkordato sürecine girmek zorunda kalmıştır.

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Ben şahsım ve şirketim olarak onaylanan bütün ödeme takvimine uymuş olup bir tane dahi takibe alınmış borcum bulunmamaktadır. Ayrıca 2021 senesinde şirketimin ve şahsımın kefaleti bulunan borçların (şahsım ve şirketimin borcu olmamasına rağmen) neredeyse hepsini kapattık. Haberlere konu olan ödenmeyen borçlarla veya şirketle aile bağları dışında hiçbir zaman ortaklığım olmamıştır!

Ben bugüne kadar evlat olarak üstüme düşeni yaptığıma inanıyorum ve bundan sonra da ne gerekiyorsa yapacağım; yalnız, şirketler tamamen tüzel kişiliktir ve kimsenin borcu kimseyi bağlamaz. Bugün gelinen süreç tabi ki üzücüdür, bu üzücü olay üzerinden magazin üretmek ve haksız itibar suikastı yapmak eminim hiçbir ahlaka yakışmaz...

23 yaşında başladığım ticaret hayatım, bugün binlerce insanın ekmek yediği bir işletmeye dönüştü ve bunu on binlere taşımak en büyük arzum ve hedefimdir."

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Hadisenin sevgilisi Mehmet Dinçerlerden şaşırtan karar
#MEHMET DİNÇERLER#HADİSE
Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler'den şaşırtan karar!Hürriyet LogoHürriyet.com.tr

40 BİN DOLARLIK YÜZÜK ÇOK KONUŞULDU

Hadise ve uzun zamandır birlikte olduğu sevgilisi Mehmet Dinçerler evlilik kararı aldı. Romantik bir teklifte bulunan Dinçerler sevgilisine 40 bin dolar değerinde bir tektaş hediye etti.

Hadise, evlilik teklifini "Bölümümüz şimdi başlıyor" videosuyla duyurdu. Hadise’nin yüzüğü çok konuşuldu.

 "YÜZÜK ALACAĞINA BORCUNU ÖDESİN"

İş dünyasında sıkıntılı günler geçiren Dinçerler Ailesi’ne ait üç şirkete ocak ayında konkordato kararı verilmişti. Mehmet Dinçerler’in müstakbel eşine aldığı yüzük aileyi karıştırdı.

Şirketin kurucu ortağı amca Mehmet Dinçerler'in avukatı, "40 bin dolarlık yüzük alacağına borcunu ödesin. Alacaklılar zarara uğratılıyor" sözleriyle tepki göstermişti.

 

 

 

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