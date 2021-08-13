Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler kimdir, kaç yaşında?
Ünlü şarkıcı Hadise ve Mehmet Dinçerler'in basına yansıyan görüntüleri magazin sayfalarına damga vurdu. Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti İstanbul İstinye'deki bir mekan çıkışı görüntülendi. Mekandan ele ele çıkan çift gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı. Peki, Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler kimdir, kaç yaşında?
988 doğumlu olan Mehmet Dinçerler, ünlü kahve markasının Türkiye CEO’sudur. Türkiye’de Hacı Sayid’in ikinci kuşak ismi olan Mehmet Dinçerler, Hacı Sayid Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Dinçerler’in oğludur.
Hacı Sayid'in ikinci kuşak ismi olan Mehmet Dinçerler hem tarzıyla hem de başarısıyla dikkat çekiyor. Instagram hesabını sık kullanan isimlerden biri olan Mehmet Dinçerler'in adı daha önce Asena Atalay ve Hande Erçel ile anılmıştı.