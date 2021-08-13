Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler kimdir, kaç yaşında?

988 doğumlu olan Mehmet Dinçerler, ünlü kahve markasının Türkiye CEO’sudur. Türkiye’de Hacı Sayid’in ikinci kuşak ismi olan Mehmet Dinçerler, Hacı Sayid Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Dinçerler’in oğludur.

Hacı Sayid'in ikinci kuşak ismi olan Mehmet Dinçerler hem tarzıyla hem de başarısıyla dikkat çekiyor. Instagram hesabını sık kullanan isimlerden biri olan Mehmet Dinçerler'in adı daha önce Asena Atalay ve Hande Erçel ile anılmıştı.

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