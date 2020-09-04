Hadise’nin küçük yolu

Devrim Karaoğlu’nun müzik ve düzenlemesini yaptığı, sözlerine de Mete Özgencil’le birlikte imza attığı “Küçük Bir Yol”un

kayıtları Los Angeles’ta yapıldı. Şarkının klibi ise Şenol Korkmaz yönetmenliğinde çekildi.

Hadise, “güçlü kadın” imajını yansıttığı klibinde ata binerek dev binaların ve plazaların arasından geçip gidiyor.