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Haber Giriş: 04.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Hadise’nin küçük yolu

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Hadise’nin küçük yolu
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Hadise’nin uzun süredir üzerinde çalıştığı, üç şarkıdan oluşan EP’sinin ilk single’ı “Küçük Bir Yol”, Pasaj Müzik etiketiyle dijital platformlarda yayınlandı.

Devrim Karaoğlu’nun müzik ve düzenlemesini yaptığı, sözlerine de Mete Özgencil’le birlikte imza attığı “Küçük Bir Yol”un
kayıtları Los Angeles’ta yapıldı. Şarkının klibi ise Şenol Korkmaz yönetmenliğinde çekildi.

Hadise, “güçlü kadın” imajını yansıttığı klibinde ata binerek dev binaların ve plazaların arasından geçip gidiyor.

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