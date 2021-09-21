Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLKEYİFMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
7 yaşındaki Baharın kahreden ölümü Üzerine baza kapağı düştü...7 yaşındaki Bahar'ın kahreden ölümü! Üzerine baza kapağı düştü...#Amasya
Giresunspor, Fenerbahçeye sürpriz yapmak istiyorGiresunspor, Fenerbahçe'ye sürpriz yapmak istiyor#Giresunspor
Esenyurtta eski sevgiliden korkunç pusuEsenyurt'ta eski sevgiliden korkunç pusu!#Esenyurt
Avustralya’da sokaklar karıştı Kovid-19 aşısı eyleminden akılalmaz görüntülerAvustralya’da sokaklar karıştı! Kovid-19 aşısı eyleminden akılalmaz görüntüler#Avustralya
Hataysporun hedefi üst sıralarda kalıcı olmakHatayspor'un hedefi üst sıralarda kalıcı olmak#Hatayspor
AB ordusu fikri yeniden alevlendiAB ordusu fikri yeniden alevlendi#AB
Yetim maaşında önemli karar Mahkeme haklı buldu...Yetim maaşında önemli karar! Mahkeme haklı buldu...#Yetim Maaşı
Kanye West, Kim Kardashianı aldatıp aldatıp övünmüşKanye West, Kim Kardashian'ı aldatıp aldatıp övünmüş!#Kim Kardashian Kanye West
Didem Kınalı, Bülent Serttaşı polise şikayet etti miDidem Kınalı, Bülent Serttaş'ı polise şikayet etti mi?#Didem Kınalı
Borsa güne yükselişle başladıBorsa güne yükselişle başladı#Borsa İstanbul
HABERLERKelebek Haberleri Magazin Haberleri

Hadise'nin çocuk özlemi!

#Hadise#Mehmet Dinçerler#Kaan Yıldırım
Hadisenin çocuk özlemi

Hadise hafta sonu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde konser verdi. Bir süredir Mehmet Dinçerler ile aşk yaşayan ünlü şarkıcı, konserinde hayranlarına içini döktü. Çocuk istediğini ifade eden Hadise, "Dansçı arkadaşlarımın ikisi baba oldu. Ben daha evlenemedim. Allah izin verirse çok isteriz bir çocuk" dedi.

Haberin Devamı

Kaan Yıldırım’dan ayrıldıktan kısa bir süre sonra gönlünü iş insanı Mehmet Dinçerler’e kaptıran Hadise, aşkını oldu dizgin yaşıyor.

Sevgilisiyle yaz aylarında Meksika'ya tatile giden Hadise paylaşımlarıyla dikkat çekmişti.

"BEN DAHA EVLENEMEDİM"

Hafta sonu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki bir otelde sahne alan Hadise, konserinde yaptığı açıklamayla dikkat çekti. Güzel şarkıcı konseri sırasında seyircilere içini döktü: 

"Dansçı arkadaşlarımın ikisi baba oldu. Ben daha evlenemedim. İnşallah onları yakalayacağım. Allah izin verirse biz de çok isteriz bir çocuk"

Hadise, Mehmet Dinçerlere olan aşkını haykırdı

İlgili Haber:Hadise, Mehmet Dinçerler'e olan aşkını haykırdı!

Hadisenin büyük sevinci

İlgili Haber:Hadise'nin büyük sevinci!

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hadise#Mehmet Dinçerler#Kaan Yıldırım