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Haber Giriş: 18.03.2020 - 11:40,Son Güncelleme:/

Hadise'nin acı günü: Yanına uçamamak beni mahvediyor!

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Hadise'nin acı günü: Yanına uçamamak beni mahvediyor!
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Şarkıcı Hadise'nin halası hayatını kaybetti. Corona virüs sebebiyle ertelenen uçuşlar, Hadise'nin cenazeye gitmesine engel oldu. Ünlü şarkıcı yaşadığı üzüntüyü Instagram'da takipçileri ile paylaştı.

"Bu korkunç süreçte sevdiklerinizi kaybetmek ne kadar acı sizlere anlatamam. Halamın yeri benim için bambaşka, ikinci anne dediğim... Mekanın cennet olsun. Yanına uçamamak beni mahvediyor şu an."

Hadisenin acı günü: Yanına uçamamak beni mahvediyor

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