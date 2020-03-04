Haber Giriş: 04.03.2020 - 07:26,
Hadise'nin ablası Hülya Açıkgöz icralık oldu
Ünlü şarkıcı Hadise’nin bir dönem menajerliğini yapan ablası Hülya Açıkgöz hakkında banka kredi kartı borcunu ödemediği iddiasıyla icra takibi başlatıldı.
Açıkgöz icra takibine itiraz edince takip durdu. Takibin durması üzerine itirazın iptali istemiyle İstanbul Tüketici Mahkemesi’ne 34 bin 135 bin liralık dava açan banka, ayrıca Hülya Açıkgöz’ün icra inkâr tazminatına çarptırılmasını istedi.
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