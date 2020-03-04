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Haber Giriş: 04.03.2020 - 07:26,Son Güncelleme:/

Hadise'nin ablası Hülya Açıkgöz icralık oldu

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
Hadise'nin ablası Hülya Açıkgöz icralık oldu
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Ünlü şarkıcı Hadise’nin bir dönem menajerliğini yapan ablası Hülya Açıkgöz hakkında banka kredi kartı borcunu ödemediği iddiasıyla icra takibi başlatıldı.

Açıkgöz icra takibine itiraz edince takip durdu. Takibin durması üzerine itirazın iptali istemiyle İstanbul Tüketici Mahkemesi’ne 34 bin 135 bin liralık dava açan banka, ayrıca Hülya Açıkgöz’ün icra inkâr tazminatına çarptırılmasını istedi.  

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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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