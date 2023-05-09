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Hadise'den itiraf: Evliliği beceremedim

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#Hadise#Azerbaycan#Mehmet Dinçerler
Hadiseden itiraf: Evliliği beceremedim
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2023 08:42

Hadise, Azerbaycan konserinde bir itirafta bulundu. Mutlu evliliklere alkış isteyen şarkıcı, “Ben beceremedim o işi. Ama sonsuz aşka yine de inanıyorum” dedi.

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4 BİN KİŞİYE KONSER

Hadise önceki akşam Azerbaycan’ın Bakü şehrinde konser verdi. Bakü Kongre Merkezi’nde sahne alan ünlü popçuyu yaklaşık 4 bin kişi izledi. Alexandre Vauthier imzalı beyaz bir tulumla sevenlerinin karşısına çıkan sanatçı, “Şampiyon”, “Nerdesin Aşkım”, “Sıfır Tolerans”,
“Prenses” gibi hit şarkılarını seslendirdi.

Hadiseden itiraf: Evliliği beceremedim

KAYBEDEN ÜZÜLSÜN

Konser sırasında seyirciler arasındaki mutlu bir çifti gösteren Hadise, “Maşallah! Mutlu giden evliliklere bir alkış alalım. Ben beceremedim o işi. Ama sonsuz aşka yine de inanıyorum” dedi. Bir dinleyicisi “Seni kaybedenler üzülsün” diye bağırınca da “Gördüğünüz gibi, ben bir şey demedim” diye konuştu. Hadise’nin Mehmet Dinçerler ile evliliği sadece 5 ay sürmüştü.

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Hadiseden itiraf: Evliliği beceremedim
Hadise, 6 Şubat depremi sonrası arabasına yüklediği yatak ve yorganları depremzedelere getiren Azerbaycanlı Server Beşirli’yi sahneye çağırarak teşekkür etti.



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#Hadise#Azerbaycan#Mehmet Dinçerler

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