Hadise'den itiraf: Evliliği beceremedim

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4 BİN KİŞİYE KONSER

Hadise önceki akşam Azerbaycan’ın Bakü şehrinde konser verdi. Bakü Kongre Merkezi’nde sahne alan ünlü popçuyu yaklaşık 4 bin kişi izledi. Alexandre Vauthier imzalı beyaz bir tulumla sevenlerinin karşısına çıkan sanatçı, “Şampiyon”, “Nerdesin Aşkım”, “Sıfır Tolerans”,

“Prenses” gibi hit şarkılarını seslendirdi.

KAYBEDEN ÜZÜLSÜN

Konser sırasında seyirciler arasındaki mutlu bir çifti gösteren Hadise, “Maşallah! Mutlu giden evliliklere bir alkış alalım. Ben beceremedim o işi. Ama sonsuz aşka yine de inanıyorum” dedi. Bir dinleyicisi “Seni kaybedenler üzülsün” diye bağırınca da “Gördüğünüz gibi, ben bir şey demedim” diye konuştu. Hadise’nin Mehmet Dinçerler ile evliliği sadece 5 ay sürmüştü.

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