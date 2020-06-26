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Haber Giriş: 26.06.2020 - 11:22,Son Güncelleme:

Hadise'den ilginç taktik!

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Hadise'den ilginç taktik!
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Hadise, yaklaşık 5 aydır birlikte olduğu Kaan Yıldırım'la rahatça buluşabilmek için ilginç bir taktik geliştirdi. Pandemi dönemi sık sık sevgilisinin Ulus'taki sitesine giden Hadise’nin lüks aracı ve plakasını gazeteciler ezberlemişti. Siteye her girişinde görüntülenen Hadise, çareyi yeni araç almakta buldu.

Sevgilisi Kaan Yıldırım'la buluşurken kullandığı lüks aracı ifşa olan Hadise Açıkgöz, gazetecilere yakalanmamak için ilginç bir yol buldu. Sanatçı, dikkat çekmeyecek, düşük model bir araç alıp camlarına siyah film taktırdı.

GAZETECİLERDEN KAÇMAK İÇİN

Hadise, yaklaşık 5 aydır birlikte olduğu Kaan Yıldırım'la rahatça buluşabilmek için ilginç bir taktik geliştirdi. Pandemi dönemi sık sık sevgilisinin Ulus'taki sitesine giden sanatçının lüks aracı ve plakasını gazeteciler ezberlemişti.

Siteye her girişinde görüntülenen sanatçı, çareyi yeni araç almakta buldu.

ARTIK RAHAT DOLAŞIYOR

Günaydın'da yer alan habere göre; özel tasarım minibüsü ile lüks cipini garaja çeken sanatçı, geçtiğimiz günlerde kimsenin dikkatini çekmeyecek düşük model bir araç satın aldı.

Camlarına da film taktıran Hadise, sevgilisiyle bu araçla dolaşmaya başladı.

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