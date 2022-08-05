Hadise'den eşi Mehmet Dinçerler'e destek

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Mayıs ayında evlenen Hadise ve Mehmet Dinçerler, yabancı magazinin deyimiyle “power couple” olma yolunda hızla ilerliyor. Birbirlerinin kariyerlerini besleyen ünlü çiftlere yapılan bu yakıştırma, Hadise ve Mehmet Dinçerler için de geçerli. Biliyorsunuz, Dinçerler kariyerinde büyük bir atak yaparak meşhur New York’lu pastane zinciri Magnolia Bakery’i Türkiye’ye getirmişti.





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Hatta New York’taki toplantıya popstar eşini de götürerek, kaleyi Hadise’yle fethetmişti. Çift, şimdi de Magnolia Bakery’nin ilk şubesinin açılışına birlikte ev sahipliği yapacak.1 Eylül’de Vadi İstanbul’da ilk şubesini açacak olan pastane için bir gün önce, yani 31 Ağustos’ta “family & friends” konseptli özel bir davet verecekler.Sadece dostlarını ve aile bireylerini çağıracakları bu özel davete çift ev sahipliği yaparak, karı-koca olarak ilk okazyonlarını da gerçekleştirmiş olacak. Evlenmeden önce sıklıkla birlikte gördüğümüz çift, evlendikten sonra sırra kadem basmıştı. Hayranları çifti birlikte görmek için sabırsızlanıyor...

Yeni koleksiyona şık davet

Cemiyetin ünlü ismi Bahar Şer, Deepsix markasıyla modaya da el atmıştı biliyorsunuz.

Lüks denim tasarımlardan oluşan markanın yeni koleksiyonu, 12 Ağustos’ta Bodrum’da modaseverlere tanıtılacak. Bahar Şer’in ev sahipliğinde yapılacak davet, Bodrum’un popüler mekânlarından Bagatelle’de düzenlenecek. Beymen gibi lüks alışveriş noktalarında satışta olan Deepsix’in yeni koleksiyonu merakla bekleniyor.

Yeni kitabı çıktı

Godiva ve Pladis Yönetim Kurulu Başkanı, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker’in, kişisel blog’unda ve LinkedIn profilinde yazdığı yazılar Sabri Ülker Vakfı Yayınları tarafından kitap haline getirildi. Murat Ülker’in üçüncü kitabı “Hayatın İpuçları 3”te hem iş hayatıyla ilgili bilgiler, hem beslenmeyle alakalı yanlış bilinenler hem de kişisel gelişim, toplum, din, sanat ve gezi notları yer alıyor.

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Festivale ev sahipliği yaptı

Sokak hayvanlarıyla sevgi ve güven içinde bir yaşamı hedefleyen SemtPati Projesi, farkındalık çalışmalarını sürdürüyor. Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Kıraç, SemtPati uygulamasında sahiplenilmeyi bekleyen köpekleri Koç Topluluğu çalışanları ve aileleriyle buluşturan bir festival düzenlendi. Festivalde konuşan Kıraç, “Ünlü bir yazarın da söylediği gibi; bir köpeği sahiplenmek, belki dünyayı değiştirmeyecek ama kesinlikle o köpek için dünya sonsuza dek değişecek. Hayatınızda onlara bir yer açmak istiyorsanız, sizleri geçici bakımevlerinde bulunan bir köpeği sahiplenmeye davet ediyorum” dedi.

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