Hadise'den aşk iddialarına yanıt

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Hadise’nin Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk ile ilişki yaşadığı iddia edildi.

Hemen ardından ise şarkıcının aslında ünlü bir yabancı yönetmenle sevgili olduğu öne sürüldü.

Şarkıcının ekibi ise haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyleyip aşk iddialarını yalanladı. Hadise, Kıbrıs’taki konseri sırasında 2009 yılında Eurovision’a katıldığı “Düm Tek Tek” şarkısını da seslendirdi.

Dinleyiciler ayağa kalkıp Hadise’yi dakikalarca alkışladı. Bu duruma şaşıran ve duygulanan Hadise, “Çok teşekkür ederim. Utandırdınız beni. Sizlerin saygısını ve sevgisini görünce neden bu sahneyi bu kadar sevdiğimi hatırlıyorum. Sizin sayenizde. Çok teşekkür ediyorum” açıklamasını yaptı. Şarkıcı, dinleyicisine unutulmaz bir gece yaşattı.