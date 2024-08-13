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Hadise'den aşk iddialarına yanıt

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#Hadise#Okan Buruk#Kıbrıs
Hadiseden aşk iddialarına yanıt
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 13, 2024 07:40

Hadise geçen akşam Kıbrıs’ta sahneye çıktı. Hadise, hayranlarına şu sözlerle seslendi: “Aşk tehlikeyi sever mi? Sever be!” Bu sözlerin üzerine geçen hafta şarkıcının adının karıştığı aşk dedikoduları gündeme geldi.

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Hadise’nin Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk ile ilişki yaşadığı iddia edildi.

Hemen ardından ise şarkıcının aslında ünlü bir yabancı yönetmenle sevgili olduğu öne sürüldü.

Şarkıcının ekibi ise haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyleyip aşk iddialarını yalanladı. Hadise, Kıbrıs’taki konseri sırasında 2009 yılında Eurovision’a katıldığı “Düm Tek Tek” şarkısını da seslendirdi.

Hadiseden aşk iddialarına yanıt

Dinleyiciler ayağa kalkıp Hadise’yi dakikalarca alkışladı. Bu duruma şaşıran ve duygulanan Hadise, “Çok teşekkür ederim. Utandırdınız beni. Sizlerin saygısını ve sevgisini görünce neden bu sahneyi bu kadar sevdiğimi hatırlıyorum. Sizin sayenizde. Çok teşekkür ediyorum” açıklamasını yaptı. Şarkıcı, dinleyicisine unutulmaz bir gece yaşattı.

 

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#Hadise#Okan Buruk#Kıbrıs

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