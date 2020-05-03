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Haber Giriş: 03.05.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Hadise'den anneye çiçek babaya lokum

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Hadise'den anneye çiçek babaya lokum
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Koronavirüs salgını nedeniyle yurtdışına uçuşlar iptal edildiği için Belçika’daki ailesinin yanına gidemeyen Hadise’yi aile özlemi sardı.

Hadise, 2 aydır göremediği annesi Gülnihal Açıkgöz ile babası Hasan Açıkgöz’ü ayrı kaldıkları karantina günlerinde bir sürprizle sevindirmek istedi. Ünlü şarkıcı, internet üzerinden sipariş vererek annesine orkide ve papatyalar, babasına da çok sevdiği Türk lokumlarından gönderdi.

 

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