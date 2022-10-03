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Hadise ve Mehmet Dinçerler yollarını ayırdı, işler karıştı... İki boşanma sayısız taşınma!

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#Hadise#Mehmet Dinçerler#İbrahim Çelikkol
Hadise ve Mehmet Dinçerler yollarını ayırdı, işler karıştı... İki boşanma sayısız taşınma
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2022 07:53

5 aylık evliliklerini sonlandıran Hadise ve Mehmet Dinçerler, Riva’daki evlerini boşalttı.

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Geçtiğimiz günlerde yazmıştım, hatırlarsınız. Ev, ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol’undu. Çelikkol, 70 bin liraya kiraya verdiği orman içindeki evin gelirini eski eşi Mihre Mutlu’ya vermiş, kendisi de Cihangir’e annesinin yanına taşınmıştı.

Hadise ve Mehmet Dinçerler yollarını ayırdı, işler karıştı... İki boşanma sayısız taşınma

Şimdi Hadise ve Mehmet Dinçerler’in boşanmasıyla taşlar yeniden yerinden oynadı!

Önce Dinçerler, evden ayrılıp kendi adına olan kira sözleşmesini iptal etmiş ve “Hadise evde kalmak isterse Çelikkol’la yeniden sözleşme yapsın” demişti.

Ancak bu evde kötü anıları olan güzel şarkıcı da evden çıkarak İstinye’ye, kendi evine geri döndü.
Hadise ve Mehmet Dinçerler yollarını ayırdı, işler karıştı... İki boşanma sayısız taşınma

Mehmet Dinçerler’in de Zincirlikuyu’da bir rezidansta ev kiraladığını öğrendim.

İbrahim Çelikkol ise Riva’daki evine geri dönmüş. Ortada iki boşanma ve bolca taşınma var. Umarım herkes kendi yuvasında bu kez mutlu olur...

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Renkli iş birliği
Kurucusu olduğu mayo markası Direct Message ile güzel işler yapan Deniz Marşan, bu kez ev tekstiline girdi. English Home ile iş birliği yapan marka, rengarenk ev tekstillerine imza attı.

Hadise ve Mehmet Dinçerler yollarını ayırdı, işler karıştı... İki boşanma sayısız taşınma

Renkli tasarımlarıyla dikkat çeken ünlü tasarımcı, “Şimdi de evlerinizi renklendirmeye geliyoruz” diyerek koleksiyonun online mağazada satışa çıktığını söyledi. Hayırlı uğurlu olsun...

Castro’nun puro sarımcısı
Cigar Club İstanbul’un Fairmont Quasar’da gerçekleştirdiği davete, dünyaca ünlü puro sarımcısı Juanita Ramos Guerra katıldı.

Hadise ve Mehmet Dinçerler yollarını ayırdı, işler karıştı... İki boşanma sayısız taşınma

Fidel Castro’nun ‘torcedora’sı yani özel puro sarımcısı olan Guerra, bizzat sardığı puroları seçkin misafir grubuna ikram etti. İş dünyasından Evren Teker ve avukat Ahmet Çobanoğlu da davette Guerra ile bir araya gelip sohbet etme imkânı buldu.

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Trüf sezonu başladı
Çağlar Ailesi’ne ait olan, şehrin buluşma noktası Mövenpick Hotel İstanbul Bosphorus’un gözde restoranı Da Vittorio Ristorante Italiano, yeni menüsüyle yine çok iddialı.

Hadise ve Mehmet Dinçerler yollarını ayırdı, işler karıştı... İki boşanma sayısız taşınma

Trüf mantarı gibi mevsime özel ürünlerle hazırlanmış sonbahar menüsü, gastronomik deneyimler yaşamak için lezzet severleri bekliyor.

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#Hadise#Mehmet Dinçerler#İbrahim Çelikkol

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