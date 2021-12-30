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Hadise ve Mehmet Dinçerler güvenliği seferber etti! Gece operasyonu...

#Hadise#Mehmet Dinçerler#Ulus
Hadise ve Mehmet Dinçerler güvenliği seferber etti Gece operasyonu...
Sayit DURMAZ

Hadise ve Mehmet Dinçerler önceki gece Ulus’taki bir hastanedeydi. Güvenlik görevlilerini seferber eden çift, yine de görüntülenmekten kurtulamadı.

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GÜVENLİK AYAĞA KALKTI

Hadise ve sevgilisi Mehmet Dinçerler önceki akşam Ulus’taki Liv Hospital’a gitti. Kapıda muhabirlerin beklediğini öğrenen çift, hastane güvenliğini ayağa kaldırdı.

Güvenlik görevlileri “Rica ediyoruz çekmeyin, yoksa işimizden olacağız. Şikayet edeceklermiş” deyince basın mensupları hastaneden uzaklaştı.

Hadise ve Mehmet Dinçerler güvenliği seferber etti Gece operasyonu...

KIRMIZIDA GEÇTİ, ÇEVİRMEDE DURDU

Hadise ve Mehmet Dinçerler’in bindiği aracın şoförü, trafikte görüntülenmesinler diye kuralları hiçe saydı, kırmızı ışıkta geçti. Ancak araç, Levent’te polis çevirmesine takıldı.

O sırada objektifleri fark edince panikleyen Hadise ve Mehmet Dinçerler, muhabirlerin hiçbir sorusuna yanıt vermedi. Çift daha sonra Hadise’nin İstinye’deki evine gitti.

KORONA TESTİ YAPTIRDI!

Hadise ve Mehmet Dinçerler'in panik nedeni belli oldu. Hadise yılbaşı sahnesi önce korona testi yaptırdı. Sosyal medya hesabından testin sonucunu açıklayan ünlü şarkıcı; 'Yılbaşı konseri öncesi kimseyi riske atmamak adına dün PCR testi yaptırdım. Çıkan haberler neticesinde test sonucumun negatif olduğunu tüm sevenlerimle paylaşmak istedim...' ifadelerini kullandı.

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