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Haber Giriş: 23.07.2021 - 08:22 | Son Güncelleme:

Hadise Times Meydanı’nda!

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Hadise Times Meydanı’nda!

Hadise, New York’un ünlü Times Meydanı’nda bulunan bir binanın üzerindeki dev dijital ekranda yayınlanan fotoğrafının olduğu reklamı sosyal medyada paylaştı.

Şarkıcı, o karenin altına şöyle yazdı: “Benim adım Hadise. Hayal ettiklerimi gerçekleştirmek, konuşmak istediklerimi konuşmak ve yaşamak istediklerimi yaşamak için korkmuyorum. Özgürce şarkı söylüyorum, dans ediyorum. Bugün New York Times Square’de kendimi gördüğümde bir kez daha emin oldum, kadınların sesini daha çok duyacaksınız.”

Hadise Times Meydanı’nda

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