Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Hadise o eve geri döndü

Güncelleme Tarihi:

#Hadise#Farah Zeynep Abdullah#Zeynep Bastık
Hadise o eve geri döndü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2022 10:50

Magazin dünyasından son dedikoduları Kelebek muhabiri İsmail BAYRAK yazdı...

Haberin Devamı

-Geçen hafta Hadise’nin boşanma kararı sonrası yeni ev arayışına girdiğini ve geçici olarak kardeşinin yanına yerleştiğini yazmıştım. Ancak şarkıcı karar değiştirmiş.
- Mehmet Dinçerler ile boşanma davası sonuçlanan Hadise, ayrıldığı Riva’daki eve geri dönmüş. Ünlü popçu, 1 yıllık kirası peşin ödenen evde konaklamaya kararlıymış. Mehmet Dinçerler ise şimdilik ailesinde kalıyormuş.

Hadise o eve geri döndü

Ayda 5 milyon
- Bu arada ekim ayında arka arkaya 10 konser verecek olan Hadise’nin konser başına 500 bin lira alacağını, yani bu ay 5 milyona yakın bir kazanç elde edeceğini not düşeyim.

Farah ‘Umut’landı
Bir ara aşk yaşadıkları konuşulan Umut Evirgen ve Farah Zeynep Abdullah, Gizli Kalsın’da bir araya geldi. 

Hadise o eve geri döndü

Serenay Sarıkaya’dan ayrılan Umut Evirgen’in Alina Boz’u yakın markaja aldığı konuşuluyordu. Fakat ünlü işletmecinin, bir dönem adının aşk dedikodularına karıştığı Farah Zeynep Abdullah’la yakınlaştığını öğrendim. Duyduğuma göre iki isim, geçtiğimiz günlerde Evirgen’in sahibi olduğu Gizli Kalsın’da bir araya gelmiş. 

Haberin Devamı

Boşanma sonrası
kaşeye zam
 Bu yaz “Ara” şarkısı ve menajerliğini de yapan eşi Tolga Akış’la boşanmasıyla gündemden düşmeyen Zeynep Bastık, sahne kaşesini güncelledi.

Hadise o eve geri döndü

Bastık, konser başına 650 bin TL talep ediyor. Vergiler, ulaşım ve konaklama ücretleri derken Bastık’ı sahneye çıkarmanın bedeli 900 bin TL’yi buluyor.

Gözden Kaçmasın

“Helal be” mi, yoksa “Yok artık” mı“Helal be” mi, yoksa “Yok artık” mı?Haberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hadise#Farah Zeynep Abdullah#Zeynep Bastık

BAKMADAN GEÇME!

50 yıl ve 500 milyon dolar... Hepimizin hayatındaki o gülen yüzün arkasındaki dev şirket

50 yıl ve 500 milyon dolar... Hepimizin hayatındaki o gülen yüzün arkasındaki dev şirket

#Smiley Şirketi
Z kuşağı ‘damardan’ seviyor

Z kuşağı ‘damardan’ seviyor

#Müzik
Uğruna yola düşmeye değer... Türkiyenin dört bir yanından kültüre ve yöresel lezzetlere doyacağınız 10 adres

Uğruna yola düşmeye değer... Türkiye'nin dört bir yanından kültüre ve yöresel lezzetlere doyacağınız 10 adres

#Rota

BAKMADAN GEÇME!

50 yıl ve 500 milyon dolar... Hepimizin hayatındaki o gülen yüzün arkasındaki dev şirket

50 yıl ve 500 milyon dolar... Hepimizin hayatındaki o gülen yüzün arkasındaki dev şirket

#Smiley Şirketi
Z kuşağı ‘damardan’ seviyor

Z kuşağı ‘damardan’ seviyor

#Müzik
Uğruna yola düşmeye değer... Türkiyenin dört bir yanından kültüre ve yöresel lezzetlere doyacağınız 10 adres

Uğruna yola düşmeye değer... Türkiye'nin dört bir yanından kültüre ve yöresel lezzetlere doyacağınız 10 adres

#Rota