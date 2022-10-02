Hadise o eve geri döndü

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-Geçen hafta Hadise’nin boşanma kararı sonrası yeni ev arayışına girdiğini ve geçici olarak kardeşinin yanına yerleştiğini yazmıştım. Ancak şarkıcı karar değiştirmiş.
- Mehmet Dinçerler ile boşanma davası sonuçlanan Hadise, ayrıldığı Riva’daki eve geri dönmüş. Ünlü popçu, 1 yıllık kirası peşin ödenen evde konaklamaya kararlıymış. Mehmet Dinçerler ise şimdilik ailesinde kalıyormuş.
Farah ‘Umut’landı
Bir ara aşk yaşadıkları konuşulan Umut Evirgen ve Farah Zeynep Abdullah, Gizli Kalsın’da bir araya geldi.
Boşanma sonrası
kaşeye zam
Bu yaz “Ara” şarkısı ve menajerliğini de yapan eşi Tolga Akış’la boşanmasıyla gündemden düşmeyen Zeynep Bastık, sahne kaşesini güncelledi.