Hadise o eve geri döndü

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-Geçen hafta Hadise’nin boşanma kararı sonrası yeni ev arayışına girdiğini ve geçici olarak kardeşinin yanına yerleştiğini yazmıştım. Ancak şarkıcı karar değiştirmiş.

- Mehmet Dinçerler ile boşanma davası sonuçlanan Hadise, ayrıldığı Riva’daki eve geri dönmüş. Ünlü popçu, 1 yıllık kirası peşin ödenen evde konaklamaya kararlıymış. Mehmet Dinçerler ise şimdilik ailesinde kalıyormuş.



- Bu arada ekim ayında arka arkaya 10 konser verecek olan Hadise’nin konser başına 500 bin lira alacağını, yani bu ay 5 milyona yakın bir kazanç elde edeceğini not düşeyim.

Farah ‘Umut’landı

Bir ara aşk yaşadıkları konuşulan Umut Evirgen ve Farah Zeynep Abdullah, Gizli Kalsın’da bir araya geldi.



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Serenay Sarıkaya’dan ayrılan Umut Evirgen’in Alina Boz’u yakın markaja aldığı konuşuluyordu. Fakat ünlü işletmecinin, bir dönem adının aşk dedikodularına karıştığı Farah Zeynep Abdullah’la yakınlaştığını öğrendim. Duyduğuma göre iki isim, geçtiğimiz günlerde Evirgen’in sahibi olduğu Gizli Kalsın’da bir araya gelmiş.

Boşanma sonrası

kaşeye zam

Bu yaz “Ara” şarkısı ve menajerliğini de yapan eşi Tolga Akış’la boşanmasıyla gündemden düşmeyen Zeynep Bastık, sahne kaşesini güncelledi.



Bastık, konser başına 650 bin TL talep ediyor. Vergiler, ulaşım ve konaklama ücretleri derken Bastık’ı sahneye çıkarmanın bedeli 900 bin TL’yi buluyor.