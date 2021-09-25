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Hadise Milano'da

#Hadise#Pomellato#İtalya
Hadise Milanoda

İtalyan mücevher firması Pomellato’nun ilk Türk marka elçisi olan Hadise, markanın Milano Moda Haftası kapsamında verdiği partiye katıldı.

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Pomellato’nun ikonik mücevheri Nudo’nun 20’nci yılı için düzenlenen parti, Milano’nun tarihi binası Galleria Meravigli’de gerçekleşti. Gecenin ev sahipliğini Pomellato Group CEO’su Sabina Belli ve Pomellato Kreatif Direktörü Vincenzo Castaldo yaptı.

Hadise Milanoda

Vincenzo Castaldo - Sabina Belli- Stephane Gerschel

Görkemli davete Hadise’nin yanı sıra Amerikalı oyuncu ve şarkıcı Kat Graham, Prenses Matilde Borromeo, Leonie Hanne, Nataly Osmann, Alex Rivière, Viola ve Vera Arrivabene kardeşler gibi tanınmış isimler katıldı.

Hadise Milanoda

Kat Graham

Hadise Milanoda

Vera Arrivabene - Viola Arrivabene

 

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#Hadise#Pomellato#İtalya