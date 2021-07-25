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Haber Giriş: 25.07.2021 - 08:25 | Son Güncelleme:

Hadise Meksika’da sevgilisi Mehmet Dinçerler'e poz verdi

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Hadise Meksika’da sevgilisi Mehmet Dinçerler'e poz verdi

Kaan Yıldırım’la ilişkisi sona erdikten sonra işinsanı Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açan Hadise, sevgilisiyle tatile çıktı.

Birliktelikleri geçtiğimiz günlerde Bodrum’da görüntülenmeleriyle ortaya çıkan Hadise ve Dinçerler, tatil için yurtdışını tercih etti.

Âşıklar, Meksika’nın gözde tatil beldesi Tulum’a gitti. Ünlü şarkıcı önceki gün plajda sevgilisine poz verdi. O kareleri de Instagram hesabında paylaştı. Hadise’nin kalp emoji’siyle yayınladığı fotoğraflar, yaklaşık 500 bin beğeni aldı.

Hadise Meksika’da sevgilisi Mehmet Dinçerlere poz verdi

Hadisenin yeni aşkı
Hadise'nin yeni aşkı
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