Hadise, Mehmet Dinçerler ile nişanlanmıştı... Yüzük görüldü!

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Ünlü şarkıcı, dün ise kardeşi Derya Açıkgöz’le Fashion Week İstanbul kapsamında Çırağan Sarayı’nda düzenlenen Nihan Peker defilesini izledi.



Hadise, gazetecilerin nişan töreni hakkındaki sorularını cevapsız bıraktı. Parmağındaki alyans ve pırlanta yüzüğünü gizlemeye çalışan Hadise, “Arkadaşlar bugün çok sevdiğim Nihan’ın defilesine geldik. Hepinize teşekkür ederim. Başka zaman konuşuruz” dedi.



Hadise, bir süredir aşk yaşadığı işinsanı Mehmet Dinçerler’den ocak ayında evlilik teklifi almıştı. Dinçerler’in romantik teklif için sevgilisine 3 milyon TL değerinde tektaş yüzük aldığı ortaya çıkmıştı.



İşinsanı önceki akşam ise babası Burhan Dinçerler, annesi Nezihe Dinçerler ve ablalarıyla birlikte Hadise’nin Göktürk’teki evine gidip ünlü şarkıcıyı anne Gülnihal Açıkgöz’den istedi. Nişan töreninde ise çift, tüm gelenekleri yerine getirdi.

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TEKLİF OCAK AYINDA GELDİ

Hadise, bir süredir aşk yaşadığı iş insanı Mehmet Dinçerler'den ocan ayında evlilik teklifi aldı.

Dinçerler’in Evlilik teklifine “Evet” diyen Hadise, bu güzel haberi sosyal medya hesabından paylaştı. Tektaşını gösteren ünlü şarkıcı altına “Bölümümüz şimdi başlıyor.” notunu düştü.

Mehmet Dinçerler de sevgilisinin paylaşımın altına 'Mrs. Dinçerler' yorumunu yaptı. Sürpriz evlilik teklifi sosyal medyada çok konuşuldu.

Dinçerler romantik teklif için hiçbir masraftan kaçınmad ve sevgilisine 3 milyon TL değerinde tektaş yüzük aldı.

YÜZÜĞÜN FİYATI OLAY OLDU

Aile şirketinin 130 milyon liralık borcu olduğu söylenen Mehmet Dinçerler’in Hadise’ye aldığı yüzük olay oldu. Dinçerler, Instagram hesabını kapatmak zorunda kaldı.

Dinçerler konuyla ilgili bir basın açıklaması yaptı:

“Çocukluğumdan beri ticaretin içinde yer almış ve sonsuz deneyimler edinmiş bir ailede yetişmiş bir genç olarak iş hayatına dair öğrendiğim temel değer, iş ahlakından asla ödün vermemektir. Ne yazık ki babam Burhan Dinçerler ve abisi Mehmet Dinçerler’in ortak oldukları Hacı Sayid Gıda San. Tic. A.Ş. ekonomik olarak sıkıntılı bir süreçten geçmektedir. Bu zorlu süreçte bir kısım banka borçlarına, ailesine ve soyadına karşı kendisini sorumlu hisseden her evlat gibi hiçbir ticari yukümlülüğüm olmamasına rağmen maalesef kefil olmuştum. Bu sebeple borçların yapılandırılması için Hacı Sayid’in konkordato talebinde bulunması sebebiyle, yatırımcılarımızı ve çalışanlarımızı koruma altına almak amacıyla, şirketimiz 2019 senesinde konkordato sürecine girmek zorunda kalmıştır.

Şahsım ve şirketim olarak onaylanan bütün ödeme takvimine uymuş olup bir tane dahi takibe alınmış borcum bulunmamaktadır. Ben bugüne kadar evlat olarak üstüme düşeni yaptığıma inanıyorum ve bundan sonra da ne gerekiyorsa yapacağım.”