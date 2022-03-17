Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek Haberleri Magazin Haberleri

Hadise, Mehmet Dinçerler ile nişanlanmıştı... Yüzük görüldü!

#Hadise#Mehmet Dinçerler#Nişan Yüzüğü
Hadise, Mehmet Dinçerler ile nişanlanmıştı... Yüzük görüldü
Behlül AYDIN

HADİSE önceki akşam işinsanı sevgilisi Mehmet Dinçerler’le aile arasında düzenlenen bir törenle nişanlandı.

Haberin Devamı

Ünlü şarkıcı, dün ise kardeşi Derya Açıkgöz’le Fashion Week İstanbul kapsamında Çırağan Sarayı’nda düzenlenen Nihan Peker defilesini izledi.

Hadise, gazetecilerin nişan töreni hakkındaki sorularını cevapsız bıraktı. Parmağındaki alyans ve pırlanta yüzüğünü gizlemeye çalışan Hadise, “Arkadaşlar bugün çok sevdiğim Nihan’ın defilesine geldik. Hepinize teşekkür ederim. Başka zaman konuşuruz” dedi.

Hadise, bir süredir aşk yaşadığı işinsanı Mehmet Dinçerler’den ocak ayında evlilik teklifi almıştı. Dinçerler’in romantik teklif için sevgilisine 3 milyon TL değerinde tektaş yüzük aldığı ortaya çıkmıştı.

İşinsanı önceki akşam ise babası Burhan Dinçerler, annesi Nezihe Dinçerler ve ablalarıyla birlikte Hadise’nin Göktürk’teki evine gidip ünlü şarkıcıyı anne Gülnihal Açıkgöz’den istedi. Nişan töreninde ise çift, tüm gelenekleri yerine getirdi.

Haberin Devamı

Hadise, Mehmet Dinçerler ile nişanlanmıştı... Yüzük görüldü

TEKLİF OCAK AYINDA GELDİ

Hadise, bir süredir aşk yaşadığı iş insanı Mehmet Dinçerler'den ocan ayında evlilik teklifi aldı.

Dinçerler’in Evlilik teklifine “Evet” diyen Hadise, bu güzel haberi sosyal medya hesabından paylaştı. Tektaşını gösteren ünlü şarkıcı altına “Bölümümüz şimdi başlıyor.” notunu düştü.

Mehmet Dinçerler de sevgilisinin paylaşımın altına 'Mrs. Dinçerler' yorumunu yaptı. Sürpriz evlilik teklifi sosyal medyada çok konuşuldu.

Dinçerler romantik teklif için hiçbir masraftan kaçınmad ve sevgilisine 3 milyon TL değerinde tektaş yüzük aldı.

Gözden Kaçmasın

Orkun ÜN yazdı: Bunun adına ‘bedel’ derlerOrkun ÜN yazdı: Bunun adına ‘bedel’ derler
#ORKUN ÜN#KELEBEK
Savaş ÖZBEY yazdı: Tatlı tatlı paylaşımın acı acı silmesi varSavaş ÖZBEY yazdı: Tatlı tatlı paylaşımın acı acı silmesi var
#SAVAŞ ÖZBEY#KELEBEK

YÜZÜĞÜN FİYATI OLAY OLDU

Aile şirketinin 130 milyon liralık borcu olduğu söylenen Mehmet Dinçerler’in Hadise’ye aldığı yüzük olay oldu. Dinçerler, Instagram hesabını kapatmak zorunda kaldı.

Dinçerler konuyla ilgili bir basın açıklaması yaptı:

“Çocukluğumdan beri ticaretin içinde yer almış ve sonsuz deneyimler edinmiş bir ailede yetişmiş bir genç olarak iş hayatına dair öğrendiğim temel değer, iş ahlakından asla ödün vermemektir. Ne yazık ki babam Burhan Dinçerler ve abisi Mehmet Dinçerler’in ortak oldukları Hacı Sayid Gıda San. Tic. A.Ş. ekonomik olarak sıkıntılı bir süreçten geçmektedir. Bu zorlu süreçte bir kısım banka borçlarına, ailesine ve soyadına karşı kendisini sorumlu hisseden her evlat gibi hiçbir ticari yukümlülüğüm olmamasına rağmen maalesef kefil olmuştum. Bu sebeple borçların yapılandırılması için Hacı Sayid’in konkordato talebinde bulunması sebebiyle, yatırımcılarımızı ve çalışanlarımızı koruma altına almak amacıyla, şirketimiz 2019 senesinde konkordato sürecine girmek zorunda kalmıştır.
Şahsım ve şirketim olarak onaylanan bütün ödeme takvimine uymuş olup bir tane dahi takibe alınmış borcum bulunmamaktadır. Ben bugüne kadar evlat olarak üstüme düşeni yaptığıma inanıyorum ve bundan sonra da ne gerekiyorsa yapacağım.”

Gözden Kaçmasın

Hadise ve Mehmet Dinçerler güvenliği seferber etti Gece operasyonu...Hadise ve Mehmet Dinçerler güvenliği seferber etti! Gece operasyonu...Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Hadise#Mehmet Dinçerler#Nişan Yüzüğü

BAKMADAN GEÇME!

Silahlar ve bitmeyen vardiya... Çernobilde neler oluyor

Silahlar ve bitmeyen vardiya... Çernobil'de neler oluyor?

#Çernobil Nükleer Enerji Santrali
Ukraynada en kanlı saldırıda ağlatan detaylar... Zihniniz gördüklerinizi reddediyor...

Ukrayna'da en kanlı saldırıda ağlatan detaylar... 'Zihniniz gördüklerinizi reddediyor...'

#Rusya Ukrayna Savaşı
Çelik yeleğini çocuğa verdi, Ruslarla çatışırken hayatını kaybetti... Ukraynanın ünlüleri orduya akın ediyor

Çelik yeleğini çocuğa verdi, Ruslarla çatışırken hayatını kaybetti... Ukrayna'nın ünlüleri orduya akın ediyor!

#Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

Silahlar ve bitmeyen vardiya... Çernobilde neler oluyor

Silahlar ve bitmeyen vardiya... Çernobil'de neler oluyor?

#Çernobil Nükleer Enerji Santrali
Ukraynada en kanlı saldırıda ağlatan detaylar... Zihniniz gördüklerinizi reddediyor...

Ukrayna'da en kanlı saldırıda ağlatan detaylar... 'Zihniniz gördüklerinizi reddediyor...'

#Rusya Ukrayna Savaşı
Çelik yeleğini çocuğa verdi, Ruslarla çatışırken hayatını kaybetti... Ukraynanın ünlüleri orduya akın ediyor

Çelik yeleğini çocuğa verdi, Ruslarla çatışırken hayatını kaybetti... Ukrayna'nın ünlüleri orduya akın ediyor!

#Ukrayna