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Haber Giriş: 12.02.2020 - 11:41,Son Güncelleme:/

Hadise le Kaan Yıldırım aşk mı yaşıyor? Bu detay ele verdi!

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Hadise le Kaan Yıldırım aşk mı yaşıyor? Bu detay ele verdi!

Kaan Yıldırım, 2016 yılında nikah masasına oturduğu eşi Ezgi Eyüboğlu'ndan geçtiğimiz yıl haziran ayında boşanmıştı.

Ayrılığın ardından Kaan Yıldırım'ın adı başta Demet Özdemir olmak adına bir çok ünlü güzelle aşk dedikodularına karıştı.

Özel hayatıyla ilgili sessiz kalmayı tercih eden Yıldırım'ın Hadise ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

İddiaları güçlendiren ise Hadise'nin Kaan Yıldırım'ın köpeği Benek ile verdiği pozu kalp emojileri ile paylaşması oldu.

Hadise le Kaan Yıldırım aşk mı yaşıyor Bu detay ele verdi

Hadise, özel hayatıyla ilgili sorulara "Kalbimin boş olduğunu nereden biliyorsunuz? Ben özel hayatımı konuşmayı sevmiyorum" diyerek yanıt veriyordu...

Hadise le Kaan Yıldırım aşk mı yaşıyor Bu detay ele verdi

 

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