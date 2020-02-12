Hadise le Kaan Yıldırım aşk mı yaşıyor? Bu detay ele verdi!

Ayrılığın ardından Kaan Yıldırım'ın adı başta Demet Özdemir olmak adına bir çok ünlü güzelle aşk dedikodularına karıştı.

Özel hayatıyla ilgili sessiz kalmayı tercih eden Yıldırım'ın Hadise ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

İddiaları güçlendiren ise Hadise'nin Kaan Yıldırım'ın köpeği Benek ile verdiği pozu kalp emojileri ile paylaşması oldu.

Hadise, özel hayatıyla ilgili sorulara "Kalbimin boş olduğunu nereden biliyorsunuz? Ben özel hayatımı konuşmayı sevmiyorum" diyerek yanıt veriyordu...

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