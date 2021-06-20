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Haber Giriş: 20.06.2021 - 07:41 | Son Güncelleme:

Hadise, Kaan Yıldırım'ın eşyalarını şoförüyle yolladı!

İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
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İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
Hadise, Kaan Yıldırım'ın eşyalarını şoförüyle yolladı!

Hadise, Kaan Yıldırım’la ilişkilerinin bitmesinin ardından evinde kalan eşyalarını oyuncuya şoförüyle gönderdi.

Ayrıldılar, barıştılar derken, Hadise ve Kaan Yıldırım arapsaçına dönen ilişkilerine son noktayı koydu. Hadise, Yıldırım’ın tüm eşyalarını topladı, şoförüne verip oyuncuya yolladı. Şarkıcı, ayrıldığı sevgilisinin tüm izlerini evinden sildi.

Hadise, Kaan Yıldırımın eşyalarını şoförüyle yolladı

EVİNDEN TAŞINACAK
Hadise ayrıca taşınma kararı aldı. Şarkıcı, ev adresi deşifre olunca yüksek güvenlikli siteleri araştırmaya başladı. Hadise bir dönem takıntılı hayranı nedeniyle sıkıntılı günler yaşamış, olay mahkemeye de taşınmıştı.

Hadise biten ilişkisinden sonra evinde “temizlik” yaptı, Kaan Yıldırım’a dair ne varsa hepsini hayatından çıkardı.

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İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
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