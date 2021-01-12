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Haber Giriş: 12.01.2021 - 13:29 | Son Güncelleme:

Hadise isyan etti: Yaratılan algı beni rahatsız etti!

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Hadise isyan etti: Yaratılan algı beni rahatsız etti!
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Hadise, hakkında çıkan "Yurt dışından 100 bin TL değerinde elbise sipariş etti" iddiaları karşısında sessizliğini bozdu.

Ünlü şarkıcının O Ses Türkiye Yılbaşı Özel çekimleri için kesenin ağzını açtığı iddia edilmişti. Hadise'nin kıyafetine  43 bin, bileklikleri ve küpesine 450 bin TL harcama yaptığı öne sürülmüştü. En son yurtdışından 100 bin TL'ye kıyafet aldığı konuşulan Hadise'den açıklama geldi.

Hadise isyan etti: Yaratılan algı beni rahatsız etti

İddiaların gerçek dışı olduğunu belirten ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hiç almadığım kıyafetlerin, hiç harcamadığım paraların haberlerini bugüne kadar birçok kez okudum. Bu tarz masa başında yapılmış ve gerçeği yansıtmayan haberlere normalde cevap vermem ancak pandemi nedeni ile milyonlarca insan ciddi bir şekilde ekonomik zorluk yaşarken böyle gerçek dışı haberlerle yaratılan algı beni gerçekten rahatsız ediyor ve üzüyor. Umarım güzel günler yakındır. Herkese sevgilerimle..." dedi.
Hadise isyan etti: Yaratılan algı beni rahatsız etti


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Sosyal medya hesabından paylaştı... Hadise'nin doğal haliKaan Yıldırım'la yaşadığı ilişkisiyle gündemde olan ünlü şarkıcı Hadise, Instagram hesabından makyajsız haliyle paylaşım yaptı.
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