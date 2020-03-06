Hadise isyan etti: İnsan var insanlık yok!

“Can yelekleri ile bir botun üzerinde yeni bir umuda doğru giderken neler geçiyor acaba kafalarından? Bence sadece korku. Kendi vatanında istenmiyorsun, sonunu asla göremediğin bir karanlıkta yola çıkarılıyorsun ve gitmeye çalıştığın yerde istenmiyorsun. Bu dünyada sanki seni isteyen hiç kimse yok. Savaştan kaçarken şiddetle karşılaşıyorsun. İnsanlık nedir, sanki tüm dünya unutmuş gibi.”



‘İçim parçalanıyor’



Şarkıcı tepkisini şöyle sürdürdü: “3 ay önce hala oldum ve yeğenimin saçının teline zarar gelir diye korkuyorum. Çocuklarıyla o botların üzerinde dövülen, öldürülen mültecileri düşünemiyorum. İçim parçalanıyor. Her yerde insan var ama insanlık yok.”