Hadise ile Mehmet Dinçerler'in düğün yeri ve tarihi belli oldu: Eylülde İtalya'da!

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Ünlü şarkıcı Hadise ve iş insanı sevgilisi Mehmet Dinçerler, 30 Nisan’da gizli bir törenle nikah masasına oturmuştu. Sessiz sedasız evlenen çiftin Çırağan Sarayı’ndaki düğününe sadece aile fertleri katılmıştı. 15 Mart’ta yine aile arasında nişan yüzüklerini takan çiftin bu ani düğününe, yakın arkadaşları bile çağrılmamıştı.

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Çift, hem arkadaşlarının gönlünü almak hem de evliliklerini kutlamak için sonbaharda İtalya’da düğün yapıyor. Eylül ayında İtalya’da dostlarıyla 2-3 günlük bir düğün eğlencesi yapmayı planlayan ikili, hazırlıklara başladı bile. Hatta Hadise’nin yakın arkadaşlarıyla müjdeyi paylaştığını, “Vizelerinizi hazırlayın” dediğini de öğrendim…

Toplantı öncesi bahçede poz

Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, Hadımköy’deki fabrikasında, Yönetim Kurulu Üyesi oğlu İbrahim Barut’la toplantı yapmadan önce poz verdi. Fabrikanın bahçesinde, yaz şıklığı içinde poz veren baba-oğul, sonrasında toplantıya geçti. İbrahim Barut, o pozu sosyal medya hesabından paylaşmayı da ihmal etmedi.

Doğaya saygı koleksiyonu

Dünyanın önde gelen botanik kökenli elyaf üreticilerinden Lenzing‘in doğada çözünebilen özel elyaf markası Tencel, doğaya ve geleceğe değer veren Muun markası ve Kreatif Direktör Hande Can ile özel bir iş birliğine imza attı.

Koleksiyon için üretim sürecinden tasarımına kadar her adımda doğayla dost malzemeler kullanıldığını söyleyen Hande Can, “Sıfır karbon atık özelliğine sahip, geri dönüştürülmüş malzemelerle üretilen kumaşlarla koleksiyon ortaya çıkartabilmek benim için çok önemliydi. Doğaya saygınızı göstereceğiniz tutku dolu bir koleksiyon oldu” dedi.

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Ödüllü yıldızı İstanbul’da ağırladılar

75. Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye Ödülü’nü kazanan “Hüzün Üçgeni” filminin başrol oyuncusu Charlbi Dean Kriek, geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye geldi. Güney Afrikalı model ve oyuncu olan Kriek, LOL markasının 2023 ilkbahar/yaz kampanyasının yüzü olmuştu.

Beliz Mercan, Zeynep Aslan Gündoğdu ve Merve Aslan Yıldız tarafından kurulan LOL, kısa sürede dünya çapında sade şıklığın iddialı markalarından biri haline gelmişti.

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Üç ortak, Charlbi Dean Kriek’le bir araya gelerek, kampanya çekimlerini tamamladı. 4 gün İstanbul’da kalan Kriek’le keyifli bir çekime imza atan Beliz Mercan, Zeynep Aslan Gündoğdu ve Merve Aslan Yıldız, akşamları da güzel yıldıza İstanbul’u tanıttı. Çekimlerde çok eğlenen ve tasarımlara tam puan veren Charlbi, İstanbul’a da hayran kalmış.