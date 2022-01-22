Hadise ile Mehmet Dinçerler evleniyor... Aşk mı büyüktür, yüzük mü?

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Mehmet Dinçerler’in Hadise’ye 3 milyon liralık yüzükle evlenme teklif ettiği söyleniyor. Ancak işadamı geçtiğimiz günlerde 130 milyon lira borcu olduğu haberleriyle gündemdeydi.

130 MİLYON LİRA BORCU VAR

Mehmet Dinçerler’in Hadise’ye evlenme teklif etmesinden çok, taktığı 3 milyon liralık yüzük konuşuluyor. “Bir iş insanı için bu para ne ki?” diyebilirsiniz. Ama 10 gün önce Hürriyet’te Dinçerler hakkında çıkan haberde şirketlerinin 130 milyon lira borcu olduğu yazıyordu.

BARİ GÖZÜMÜZE SOKMA!

Şimdi alacaklılar isyan etmez mi? “Sen önce bizim paramızı öde. Hiç değilse borcun taksidini yatırsaydın. Madem yüzüğe 3 milyon lira verdin, bari gözümüze sokma” demez mi? Ama demek ki Mehmet Dinçerler işlerini yoluna koymuş. Yoksa nerede görülmüş büyük borçları olan birinin böyle iddialı harcamalar yaptığı?

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Yüzüğünü gösterdi

Hadise önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Doktorların muayenehanesinin bulunduğu bir binadan çıkan ünlü şarkıcı, aracına doğru yürürken yüzüğünü kameralara gösterdi. (Behlül AYDIN)