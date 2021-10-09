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Hadise ile Mehmet Dinçerler el ele... 'İstenmeyen gelin' iddialarına yanıt

#Hadise#Mehmet Dinçerler#Contemporary İstanbul
Hadise ile Mehmet Dinçerler el ele... İstenmeyen gelin iddialarına yanıt

BU yıl 16’ncısı gerçekleşen Contemporary İstanbul’a yoğun ilgi dün de devam etti. Tersane İstanbul’da gerçekleşen etkinliğe Hadise de sevgilisi Mehmet Dinçerler ile katıldı.

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Çıkışta gazetecilerin sorularını cevaplayan Hadise, fuarı beğendiğini belirterek, “Mehmet de ben de sanata meraklıyız” diye konuştu. Konser maratonu da sorulan sanatçı, bugün İstanbul Fişekhane’de vereceği konser öncesi çok heyecanlı olduğunu belirterek, “Çok mutluyum ve heyecanlıyım, sahneyi seviyorum biliyorsunuz, seyircimi özledim” dedi.

Hadise ile Mehmet Dinçerler el ele... İstenmeyen gelin iddialarına yanıt



YETERİ KADAR CEVAP VERDİK

Kıbrıs konserinde çocuk özlemini dile getiren Hadise’ye, sevgilisinden evlilik teklifi alıp almadığı da soruldu.

“Böyle haberler hep çıkıyor” diye konuşan sanatçı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Doğru zamanda her kadın gibi ben de anne olmak isterim tabii ki.”

Mehmet Dinçerler’in ailesinin kendisini istemediği yönündeki sorulara ise Dinçerler gülerek müdahale etti ve “Yeteri kadar cevap verdik, teşekkürler” diyerek röportajı bitirdi. 

HADİSE'DEN İLK PAYLAŞIM

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Hadise Sevgilisi Mehmet Dinçerler ile fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı. Dinçerler, Hadise'ye "İyi ki sen" sözleriyle karşılık verdi. 

Hadise ile Mehmet Dinçerler el ele... İstenmeyen gelin iddialarına yanıt

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#Hadise#Mehmet Dinçerler#Contemporary İstanbul