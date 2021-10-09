Hadise ile Mehmet Dinçerler el ele... 'İstenmeyen gelin' iddialarına yanıt

Çıkışta gazetecilerin sorularını cevaplayan Hadise, fuarı beğendiğini belirterek, “Mehmet de ben de sanata meraklıyız” diye konuştu. Konser maratonu da sorulan sanatçı, bugün İstanbul Fişekhane’de vereceği konser öncesi çok heyecanlı olduğunu belirterek, “Çok mutluyum ve heyecanlıyım, sahneyi seviyorum biliyorsunuz, seyircimi özledim” dedi.
HADİSE'DEN İLK PAYLAŞIM
Hadise Sevgilisi Mehmet Dinçerler ile fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı. Dinçerler, Hadise'ye "İyi ki sen" sözleriyle karşılık verdi.