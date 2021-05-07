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Haber Giriş: 07.05.2021 - 07:20 | Son Güncelleme:

Hadise ile Kaan Yıldırım ayrıldı mı?

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Hadise ile Kaan Yıldırım ayrıldı mı?

HADİSE ile Kaan Yıldırım’ın bir yıla yakındır süren ilişkilerini noktaladıkları iddia edildi.

Ayrılık kararını ise Yıldırım’ın aldığı öğrenildi. Geçtiğimiz gün görüntülenen oyuncu, Hadise’nin geçmişte Ebru Gündeş’in eşi Reza Zarrab’la ilişki yaşaması iddialarına cevap vermemişti.

Yıldırım, “İlişkiniz devam ediyor mu?” sorusuna da sessiz kalarak ayrılık söylentilerini kuvvetlendirmişti. Hadise’nin menajeri Haluk Şentürk ise ayrılık haberlerinin doğru olmadığını söyledi.

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Kaan Yıldırımdan Hadise sorusuna yanıt yok
Kaan Yıldırım'dan 'Hadise' sorusuna yanıt yok

Hadise ile Kaan Yıldırım ayrıldı mı

Kaan Yıldırım ve Hadise, geçtiğimiz şubat ayında da yollarını ayırmıştı.

 

 

 

 

 

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