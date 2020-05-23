Hadise: Hakaretlerden sıkıldım

Gigi Hadid, makyaj sanatçısı Erin Parsons ile bir Zoom görüşmesine katıldı. Görüntülerde, makyajsız olduğu dikkat çeken

6 aylık hamile Amerikalı modelin estetik yaptırdığı da iddia edildi. Hadid ise söz konusu iddialarla ilgili, “Yüzüm yuvarlak olduğu için insanlar dolgu yaptırdığımı düşünüyor. Ben doğduğumdan beri bu yanaklara sahibim” ifadelerini kullandı.



Hadise ise Hadid’in makyajsız görüntüsüne Türkiye’de yapılan yorumlara tepki gösterdi. Instagram hesabının hikayeler bölümünden hem İngilizce hem de Türkçe paylaşım yapan Hadise, “Hamile bir kadına, yüzü yorgun diye neden diğer kadınlar alay edercesine yorum yapıyor anlamıyorum? Sıkıldım bu gereksiz yorumlarınızdan ve hakaretlerinizden. Korona sürecinde yaşadıklarımız size iyilik adına hiçbir şey katmamış, yazık” dedi.





