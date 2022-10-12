Hadise: Belçika’da ırkçılığa uğradım

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HADİSE, “Kız çocukları dünyayı değiştirir” isimli konferansa katıldı. Gazeteci Yekta Kopan’ın moderatörlüğünde gerçekleşen etkinlikte konuşmacı olarak yer alan ünlü şarkıcı, kadın-erkek fırsat eşitliği hakkında konuştu.

ERKEK SANATÇILAR TEPKİ GÖRMÜYOR

Hadise, “Kadın-erkek eşitliği hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusunu kendi mesleğinden örnek vererek yanıtladı: “Kliplerde biz kadınlar bir aşk sahnesi çektiğimiz zaman inanılmaz bir tepki alıyor. Erkek sanatçılarda bu tepkileri çok görmüyorum. Geçenlerde ‘isim vermeyeceğim’ bir klip izledim. Erkek sanatçının böyle ciddi aşk sahnesi vardı ama o kişiyle ilgili bize yapılan haberler, ataklar hiç yapılmamış. Girdim internete baktım, hiç haber yok. İlk başlarda da mesleğime başladığımda hep bunu savundum. Kadın erkek benim için eşittir. Hep de aynı şeyi düşüneceğim. Bir gün çocuğum olursa onlara da bu şekilde yaklaşacağım” şeklinde yanıt verdi.



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UNICEF Türkiye Çocuk Hakları Savunucusu olan Hadise, küçük yaştan itibaren iş hayatında olduğunu belirterek şöyle konuştu: “Çocuklarla olan ilgi alakamı beni takip edenler yakından bilir. Onlarla bir arada olmak, zorlandıkları alanlarda farklılık yaratabilmek benim için güzel bir güç. Bunu ismimin gücüyle yapabiliyorsam ne mutlu bana. Ben de hem okudum hem 15 yaşındayken işe girdim, fırında çalıştım. O yüzden şu hayatta hayallerinin peşinden koşabilmek nedir çok iyi biliyorum. O yüzden de UNICEF Türkiye ekibine teşekkür ediyorum. Beni bu role layık gördükleri için.”

ANNEM ROL MODELİM

Hadise rol model olarak annesini örnek aldığını da söyledi: “Biz 4 kardeşiz. 11 yaşındayken annem babamdan boşandı. O çok travmatik bir süreçti bizler için. Annemin parası yoktu ama yine de ‘Bu kararı almak zorundayım’ dedi. Onu o yaşta izlerken ‘Bu nasıl bir kadın, nasıl bir güç’ dedim. Ne istediğini çok net bilen bir kadındı. Annem hep

bize ‘Önce kendi ayaklarınız üstünde durmayı öğrenin. Kendi paranızı kazanın ondan sonra ne yaşamak istiyorsanız yaşayın’ dedi. Anne rol modeldir.”



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ZORBALIĞI AVANTAJA ÇEVİRDİM

Belçika doğumlu olan Hadise, yurtdışında yaşadığı dönemde ırkçı saldırılara maruz kaldığını itiraf etti. “Pis Türkler” yakıştırması ile zaman zaman karşı karşıya kaldığını anlatan Hadise, “Belçika’da ayrımcılık yaşadım. Sürekli bir şey değildi ama ‘Pis Türk’ bunu duymuşumdur. Böyle bir ırkçılık olayı yaşanıyordu. O yüzden de daha da iyi olmak için kendimi zorladım. Zorbalık her zaman kötü yorumlanmamalı. Bunu yaşadım ama avantajıma çevirdim. Bana yapılan ataklarda güçleniyorum. Sanıyorlar ki ezeceğiz. Hayat çok kısa, çok güzel bence” dedi.