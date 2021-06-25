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Haber Giriş: 25.06.2021 - 12:16 | Son Güncelleme:

'Hadise' ayrılığı Kaan Yıldırım'a yaramadı

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'Hadise' ayrılığı Kaan Yıldırım'a yaramadı

Oyuncu Kaan Yıldırım, geçtiğimiz yıl mayıs ayında Hadise ile aşk yaşamaya başlamıştı. Daha önce bir kez ayrılıp barışan ikili, geçtiğimiz haftalarda ilişkilerine nokta koydu.

Hadise ve Kaan Yıldırım, sosyal medya hesaplarında da karşılıklı olarak takibi bıraktı.

Birbirlerini sildiler... Hadise ve Kaan Yıldırım ayrıldı
Birbirlerini sildiler... Hadise ve Kaan Yıldırım ayrıldı!

Ayrılığın ardından Hadise, müzik çalışmalarına ağırlık verdi. Kaan Yıldırım ise tatile çıktı.

Çektiği fotoğrafları Instagram sayfasında takipçileri ile paylaşan Kaan Yıldırım'ın uzayan sakalları dikkat çekti. 

Hadise ayrılığı Kaan Yıldırıma yaramadı

Kaan Yıldırım'ın fotoğrafına sosyal medyada da yorum yağdı. İşte o mesajlardan bazıları...

- Survivor yarışmacısı gibi olmuş

- Hadise 'iyi ki ayrıldım' demiştir

- Gitmiş canım çocuk!

- Hiç olmamış Kaan, ayrılık sana iyi gelmedi

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